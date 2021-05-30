疾管署：採購莫德納疫苗皆為歐洲廠生產進口

社群媒體昨天指稱，在美國莫德納公司網站輸入抵台疫苗批號查無此號碼資訊。繼昨天衛福部食藥署澄清後，疾管署今天重申，採購的莫德納疫苗皆為歐洲廠生產、進口。

台灣向莫德納藥廠（Moderna）採購505萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，首批共2批號、15萬劑於28日傍晚抵台，目前正由食藥署實驗室檢驗中。

但網路流傳在美國莫德納網站，查無台灣進口莫德納疫苗的批號資訊。對此，食藥署昨天澄清，此網站僅適用於美國緊急授權、瓶身包裝尚無註記效期的莫德納疫苗查詢。

疾管署長、中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩今天在新聞群組中透過影片再次解釋此事。周志浩說，各大國際疫苗廠都會習慣在全球各地設廠，也會因應各地需要，製作不同產品標示，例如在美國生產的莫德納疫苗，標示只有批號及生產日期。

周志浩說，台灣採購、未來將使用的莫德納疫苗，是在歐洲廠生產。他也出示此批疫苗的產品批號及有效日期，強調「顯然與美洲疫苗標示不同」，也因此台灣與歐洲訂購的莫德納疫苗，在美洲網站查不到。

周志浩表示，網友查詢的是美國網站，此網站是提供在美國施打美國莫德納廠疫苗者搜尋。台灣所買的莫德納疫苗都是直接與原廠購買，購買及提供民眾接種的疫苗一定是來源清楚，籲民眾安心。