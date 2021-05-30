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官員稱BNT未獲授權 網友卻發現疾管署網頁寫已通過緊急授權

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江啟臣：疾管署早通過BNT疫苗緊急授權

中央社 / 台北30日電
國民黨主席江啟臣。 本報資料照片
國民黨主席江啟臣。 本報資料照片

國民黨主席江啟臣今天表示，疾管署網站在3月10日發布的COVID-19疫苗接種須知暨意願書中指出，BNT疫苗已通過台灣緊急授權使用。官網的疫苗接種須知應不會是假的，還是連這種須知也要校正回歸。

對於江啟臣的說法，疾管署截至發稿前，尚未做出回應。

首批15萬劑莫德納疫苗28日傍晚抵台，而台灣與德國BNT疫苗談判至今沒有結果。

江啟臣今天凌晨於臉書粉絲團發文指出，衛福部疾管署網站上在今年3月10日提供的COVID-19疫苗接種須知暨意願書，對於疫苗概述內容明白寫道，BNT（Pfizer-BioNTech）之COVID-19疫苗是含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白之mRNA疫苗，已通過世界衛生組織（WHO）、歐盟、美國等先進國家及台灣緊急授權使用。

江啟臣表示，反倒是最近送到的莫德納（Moderna）疫苗在說明中未提已通過台灣緊急授權使用。

江啟臣說，他要請問衛福部長陳時中，該須知印製時BNT疫苗是否已通過台灣緊急授權使用，為何當時莫德納疫苗未通過台灣緊急授權使用。他說，「這官方網站上的疫苗接種須知不會是假的吧，還是連這疫苗接種須知也要校正回歸」。

疫苗

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