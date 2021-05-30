提出6點質疑國產疫苗 李艷秋：有人趁機發國難財？

蔡英文總統宣布7月底國產疫苗開打，資深媒體人李艷秋透過臉書提出6項質疑，並指出，蔡總統13日宣布國產疫苗7月底開打後，高端公司股價今年內從95.1元漲到417元，有沒有內線炒股的問題？為一隻股票不斷釋放利多，民進黨及蔡總統身邊的人，沒有人趁機發國難財？

李艷秋表示，蔡總統要把手臂留給國產疫苗，小老百姓聽了超感動，當然要跟著小英總統的手臂前進，不過在把手臂獻給國產疫苗之前，不知政府可不可以在大內宣的時候，多提供一點資訊，教育一下無知的小民。

首先，李艷秋指出，政府一年多的疫苗部署，向國外訂購的數量遠遠不足，這是為了把配額留給國產疫苗，強迫國人別無選擇下不得不施打國產疫苗嗎？東洋可以買到BNT 3000萬劑，政府為什麼只願買200萬劑，導致破局？

其次，李艷秋說，國產的高端及聯亞6月能通過二期臨床嗎？蔡總統憑什麼在藥審會沒有確認前就掛保證，7月底開始施打？是霸凌專業？還是公開施壓不論臨床結果如何，一定要開綠燈放行？再者，國產疫苗有沒有如同AZ出現副作用問題？國際認證的AZ都會出狀況，造成多國停打，國產疫苗對副作用完成多少實驗數據？或者要等大家打了之後才能收集數據？把人民當白老鼠嗎？

第四，李艷秋說，國產沒有完成三期臨床，如何讓國際承認這支疫苗？能獲得疫苗護照嗎？民眾打了之後，能出得了國門嗎？

李艷秋說，蔡總統從13日宣布國產疫苗7月底開打後，高端公司股票連漲3天，股價今年內從95.1元漲到417元，有沒有內線炒股的問題？蔡總統要如何讓國人相信，總統為一隻股票不斷釋放利多，民進黨及蔡總統身邊的人，沒有人趁機發國難財？

第六，李艷秋說，如果民眾對國產疫苗有疑慮，政府會不會又藉此機會分裂同胞，把不想打國產疫苗的人歸類為中共同路人，出動網軍圍剿？用仇中反中繼續收割選票利益？

她也說，人民不要大陸疫苗，也不要國際認證的大廠疫苗，他們癡癡地等著國產疫苗經過自己的手臂、進入身體，但是政府不能把人民當白痴，用騙術和威權式的手段逼人民就範，如果以上的問題沒有解答，就是沒把台灣人的命當命，這個政權就沒有資格存在，人民的憤怒將如海潮般席捲而至。