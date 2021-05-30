何處尋疫苗？蕭美琴爭取美國 郭台銘放眼德國

在連續數月只有少量染疫病例後，台灣目前正遭遇相對較高的社區感染。盡管有近3000萬支疫苗訂單，台灣2300萬人口中，迄今只有約1%的人接種。這些預訂的疫苗來自阿斯利康（AstraZeneca Plc）、莫德納（Moderna Inc）及兩家台灣醫藥公司。

台灣駐美代表蕭美琴在5月27日的一場視頻會議上說，台灣迫切需要美國支持，以取得安全有效的疫苗。該視頻會議是由美國在台協會安排下舉行的，參與者包括美國國務院東亞事務局亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、美國國務院應對全球新冠與健康安全協調官史密斯（Gayle Smith）以及蕭美琴等。

蕭美琴在會後表示，她在會中表達了台灣亟需疫苗支持的情況。

除了蕭美琴，富士康母公司鴻海的創始人郭台銘周六（5月29日）也表示，鴻海下屬慈善機構--永齡基金會將委托合格廠商，申請進口500萬劑德國BioNTech（簡稱BNT）新冠疫苗，直運台灣。

郭台銘在一份聲明中表示，他的永齡基金會有意申請進口在德國制造和包裝的BNT 疫苗，數量為500萬劑。

他補充說，疫苗將從德國直接空運至台灣，不經過任何中間商。 他說，"計劃正在進行中"。

BioNTech未立即回應路透社置評請求。不過，該公司此前已一再拒絕透露與台灣的談判進展情況。

郭台銘苟聲明發布前不久，台灣中央流行病指揮中心表示，歡迎來自慈善機構或宗教團體的任何幫助，但簽署合同並分發疫苗取決於中央政府。

目前，台灣正設法緩解染疫數量激增局勢。台北政府指責北京今年早些時候從中作梗，使台灣無法獲得德美聯合研制的BioNTech/輝瑞疫苗。北京方面否認了這一說法。

上海復星醫藥集團與BioNTech公司簽有在大中華區銷售疫苗的合同。 但台灣政府表示，只會與德國的BioNTech公司直接打交道，而且不信任來自中國的疫苗。 北京則稱，台灣違背商業原則，意欲繞開復星。

郭台銘表示，他的慈善機構不會進口中國制造的疫苗。 他說，"請不要將德制BNT（疫苗）與中國制造的疫苗混為一談"。

自新冠疫情爆發以來，台灣報告確診7806例感染病例，99人死亡。

（路透社等）

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