某黨網軍護航國產疫苗假消息 宅神怒：謀財害命！

新冠疫情死亡人數日創新高，許多國人呼籲爭取國際疫苗。名嘴「宅神」朱學恒今天在臉書貼文，這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命，這些坐視每天幾十名國民喪命也不願意買國際疫苗進口，現在連圖都做出來了。

朱學恒指出，他本來不相信會有人因為國產疫苗的利益，而置國民的性命於度外。但今天他一直收到奇怪的消息，稱全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了。先簡單闢謠，BNT、AZ、Moderna全都做完三期臨床才申請緊急授權，沒有跟聯亞、高端一樣，二期臨床之後就緊急授權。

他質疑，得哪有這麼巧，全網同時開始傳一個有利於國產疫苗的假消息，於是他展開調查。最後追到了源頭，是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的，源頭一開各側翼紛紛響應。

朱學恒公布，以下就是打臉這些笨蛋文盲的證據：

輝瑞BNT當然做完三期才申請緊急授權。 Moderna當然也做完三期臨床通過才緊急授權。 AZ當然也做完三期臨床通過才申請緊急授權。

朱學恒說，顯然這張圖就是為了國產疫苗利益而特別由國家圖房產製出來的，不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？

他說，還有一個補充資料：2020年9月8日，全世界的九家藥廠ＣＥＯ發表聯合聲明，懇求全世界的政府組織和公民站在科學這一邊，不要因為政治因素而試圖改變正常的疫苗科學研究流程。這九家藥廠幾乎就是目前市面上通行的大部分醫藥、疫苗生產廠商。台灣的這些反智側翼竟然寧願抹黑只做二期就上市？