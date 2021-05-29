快訊

科技男家庭群聚波及同事 中市府：非美光！停工篩330人

疫苗採購要中央與原廠簽約將增捐贈困難？郭台銘：會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

某黨網軍護航國產疫苗假消息 宅神怒：謀財害命！

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
「宅神」朱學恒質疑，某黨網軍護航國產疫苗假消息，「這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命」。圖／擷自朱學恒臉書
「宅神」朱學恒質疑，某黨網軍護航國產疫苗假消息，「這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命」。圖／擷自朱學恒臉書

新冠疫情死亡人數日創新高，許多國人呼籲爭取國際疫苗。名嘴「宅神」朱學恒今天在臉書貼文，這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現在還不惜害命，這些坐視每天幾十名國民喪命也不願意買國際疫苗進口，現在連圖都做出來了。

朱學恒指出，他本來不相信會有人因為國產疫苗的利益，而置國民的性命於度外。但今天他一直收到奇怪的消息，稱全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了。先簡單闢謠，BNT、AZ、Moderna全都做完三期臨床才申請緊急授權，沒有跟聯亞、高端一樣，二期臨床之後就緊急授權。

他質疑，得哪有這麼巧，全網同時開始傳一個有利於國產疫苗的假消息，於是他展開調查。最後追到了源頭，是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的，源頭一開各側翼紛紛響應。

朱學恒公布，以下就是打臉這些笨蛋文盲的證據：

輝瑞BNT當然做完三期才申請緊急授權

Moderna當然也做完三期臨床通過才緊急授權

AZ當然也做完三期臨床通過才申請緊急授權。

朱學恒說，顯然這張圖就是為了國產疫苗利益而特別由國家圖房產製出來的，不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？

他說，還有一個補充資料：2020年9月8日，全世界的九家藥廠ＣＥＯ發表聯合聲明，懇求全世界的政府組織和公民站在科學這一邊，不要因為政治因素而試圖改變正常的疫苗科學研究流程。這九家藥廠幾乎就是目前市面上通行的大部分醫藥、疫苗生產廠商。台灣的這些反智側翼竟然寧願抹黑只做二期就上市？

疫苗

延伸閱讀

莫德納網站查無來台疫苗批號？食藥署澄清

竹市打完2800劑疫苗 3144人完成接種

郭台銘搶疫苗 親上臉書報告疫苗進度

疫苗能否自己買？指揮中心今轉彎「公布2原則、3要點」

相關新聞

疫苗採購要中央與原廠簽約將增捐贈困難？郭台銘：會

鴻海創辦人郭台銘晚間在臉書表示，將申請500萬劑德國BNT疫苗，由德國空運直抵台灣。但有網友留言問，疫情指揮中心稱就算捐...

疫苗限定中央簽約、分配 江啟臣：原來政府不接受捐贈

本土疫情嚴峻，地方政府與民間團體紛表態願協助購買疫苗，但蔡政府今定調，疫苗採購須「政府與原廠簽約採購」、「由中央進行統籌...

某黨網軍護航國產疫苗假消息 宅神怒：謀財害命！

新冠疫情死亡人數日創新高，許多國人呼籲爭取國際疫苗。名嘴「宅神」朱學恒今天在臉書貼文，這些側翼真的很邪惡，不只要謀財，現...

竹市打完2800劑疫苗 3144人完成接種

新竹市政府打造專責疫苗接種站，昨天下午才開放施打，新竹市長林智堅今晚宣布，竹市此次獲配2800劑疫苗已於今晚6點30分施...

總統府定調：購買捐贈疫苗須符合二原則 確保防疫成效

總統府發言人張惇涵今天表示，關於地方政府及民間企業組織提出購買捐贈疫苗等相關議題，今天中央流行疫情指揮中心已經明確表示，...

依程序申購500萬劑BNT疫苗 郭台銘：德國空運直抵台灣

國內疫情升溫，各民間團體紛自主爭取疫苗採購。鴻海創辦人郭台銘晚間在臉書表示，所屬永齡基金會預計申請500萬劑德國BNT生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。