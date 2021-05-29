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莫德納網站查無來台疫苗批號？食藥署澄清

中央社 / 台北29日電

首批15萬劑莫德納新冠肺炎疫苗正進行檢驗審查，但卻傳出疫苗在美國莫德納網站查無批號。衛福部食藥署今天澄清，網站僅供美國未註記效期的疫苗查詢，台灣進口的莫德納疫苗不適用。

台灣向莫德納藥廠（Moderna）採購505萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，首批共2批號、15萬劑於28日傍晚抵台，目前正由食藥署實驗室檢驗中。

但網路流傳在美國莫德納網站，查無台灣進口莫德納疫苗的批號資訊。對此食藥署研究檢驗組組長王德原澄清，該網站僅適用於美國緊急授權、瓶身包裝尚無註記效期的莫德納疫苗查詢。

王德原說明，起初莫德納疫苗僅完成臨床試驗第3期的期中報告，就獲得美國緊急授權許可，之後陸續進行安定性試驗，故效期會持續增加。

王德原說，因疫苗出貨後無法召回修改效期，故疫苗瓶身與包裝並無註記效期，僅附上QR code，供美國醫療單位或接種民眾查詢效期，且莫德納與嬌生疫苗都採此方式。

王德原說，台灣進口的首批莫德納疫苗，是由莫德納藥廠委託位於西班牙馬德里的藥廠生產，因此是從歐洲配送，疫苗瓶身包裝也有註明批號與效期。

首批15萬劑疫苗正在進行各項試驗，包含外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署力拚在6月11日前驗畢並核發封緘證明書。

疫苗 莫德納疫苗 COVID-19 新冠疫苗

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