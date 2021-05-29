中央開放採買疫苗 侯友宜：新北願意與大家站在一塊
指揮中心昨公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，新北市長侯友宜今指出，不論是企業、團體、愛心人士，只要大家有相關購買疫苗的資訊，新北市願意跟大家站在一塊，全力與中央合作，快速購買品質好、數量夠的疫苗。
侯友宜說，大家都期盼疫苗，再來15萬劑疫苗是即時雨但還不夠，中央公布疫苗採購只要民間企業、社福團體、愛心人士，有疫苗相關文件送衛福部後就可以購買疫苗；新北願意跟大家站在一塊。
侯友宜指出，她到衛生所等醫療單位，看到醫護同仁疫苗施打，追加的15萬劑疫苗醫護同仁應該打得到，但還有其他第一線防疫同仁、警消，也希望有更多疫苗保護，到前線就沒有後顧之憂。
侯友宜說，在前線對抗病毒的都是防疫英雄，也都是他的家人，希望能給予足夠疫苗，他擔任市長是保護市民，有疫苗才有足夠保護，就像站在前線捍衛領土的士兵，都應該要有最好的裝備。
侯友宜指出，疫情爆發迄今2星期了，大家很拚他很感動也很感謝，這條路很長，大家的敵人只有一個那就是病毒，請給雙北、第一線防疫同仁更多的鼓勵，也請給更多的疫苗，才能戰勝病毒。
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