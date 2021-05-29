半年簽3疫苗採購合約 陳時中：準備速度不算晚

國內新冠肺炎疫情嚴峻，外界質疑政府取得疫苗速度慢。指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣去年中就祭出國產疫苗獎勵辦法，半年內也和3家疫苗廠或平台簽約，疫苗準備並不晚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫情當前，指揮中心收到各種批評，會好好傾聽注意是否有能改善、因應的地方。

不過，陳時中認為，台灣在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗取得上「不能說晚」，台灣早在去年中就祭出國產疫苗獎勵辦法，海外採購方面，去年9月底就和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約洽購，今年1月原本還有機會和德國BioNTech（BNT）簽約，後來雖沒簽成，但2月8日又有莫德納（Moderna）疫苗跟上，完成簽約。

陳時中指出，這2天很多企業、宗教團體表達希望協助採購海外原廠疫苗，或提供採購管道，指揮中心對此表達最高謝意，各界只要提出申請，並檢附相關文件、原廠直接授權等，就會由政府進行審查、簽約，也會由政府進行採購作業。

陳時中說，政府之所以要自己出錢、簽約，主要是疫苗進口後有審查問題，雙方責任才能更為清楚，確保疫苗安全性有保障，避免疫苗送來送去，也不要經過第三手轉手，以確保疫苗安全。

陳時中也強調，未來每一批疫苗進口都會做相關檢驗檢查，並根據整體施打狀況、建立群體免疫等原則分配使用，重申感謝各界提供管道或協助。