快訊

好消息！日政府盼與廠商修改合約 將AZ疫苗供給台灣

北市有682空床？柯文哲嗆石崇良鬼扯：講幹話 還在台大病歷砸過去

半年簽3疫苗採購合約 陳時中：準備速度不算晚

中央社 / 台北29日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，外界質疑政府取得疫苗速度慢。指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣去年中就祭出國產疫苗獎勵辦法，半年內也和3家疫苗廠或平台簽約，疫苗準備並不晚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫情當前，指揮中心收到各種批評，會好好傾聽注意是否有能改善、因應的地方。

不過，陳時中認為，台灣在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗取得上「不能說晚」，台灣早在去年中就祭出國產疫苗獎勵辦法，海外採購方面，去年9月底就和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約洽購，今年1月原本還有機會和德國BioNTech（BNT）簽約，後來雖沒簽成，但2月8日又有莫德納（Moderna）疫苗跟上，完成簽約。

陳時中指出，這2天很多企業、宗教團體表達希望協助採購海外原廠疫苗，或提供採購管道，指揮中心對此表達最高謝意，各界只要提出申請，並檢附相關文件、原廠直接授權等，就會由政府進行審查、簽約，也會由政府進行採購作業。

陳時中說，政府之所以要自己出錢、簽約，主要是疫苗進口後有審查問題，雙方責任才能更為清楚，確保疫苗安全性有保障，避免疫苗送來送去，也不要經過第三手轉手，以確保疫苗安全。

陳時中也強調，未來每一批疫苗進口都會做相關檢驗檢查，並根據整體施打狀況、建立群體免疫等原則分配使用，重申感謝各界提供管道或協助。

疫苗

延伸閱讀

新冠肺炎疫苗日打4.2萬劑 6月增500家診所作據點

外縣市確診加 傳統、黃昏市場防疫亮紅燈

企業、團體搶向原廠訂疫苗 陳時中：不希望透過第三手

仍稱BNT疫苗中國代工？高虹安：指揮中心深信假訊息

相關新聞

已與AZ協商！日本政府盼修改合約 將疫苗供給台灣

日本政府已開始跟英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）進行合約修改協商，可以讓日本採購的AZ疫苗提供給台灣

蔡英文說有3000萬劑疫苗 盧秀燕：我要知道分配全貌！

台中市長盧秀燕今天表示，疫苗是防疫最重要的工具，昨天中央提到願意開放地方政府和企業購買，今天陳時中又補充說明，民間即使自...

響應洪秀柱主張 孫文學校從對岸取得500萬劑BNT疫苗

本土疫情升溫，何時取得有效疫苗成能否控制疫情關鍵。呼應國民黨前主席洪秀柱願爭取對岸疫苗入台，表態選下屆主席的孫文學校總校...

疫苗搶打！單日接種4.2萬劑疫苗 下周二再配第二波疫苗

自COVAX採購的第二批AZ疫苗，27日配送15萬劑至各縣市，28日開打。中央流行疫情指揮中心統計，昨單日接種高達4萬2...

中央開放採買疫苗 侯友宜：新北願意與大家站在一塊

指揮中心昨公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，新北市長侯友宜今指出，不論是企業、團體、愛心人士，只要...

台東縣長饒慶鈴：若採購疫苗中央鬆綁樂意為縣民購買

國民黨主席江啟臣明天將和藍營縣市首長視訊會議，討論採購疫苗細節。台東縣長饒慶鈴說，她會參加會議，並表示若採購疫苗中央鬆綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。