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「3+11」誰拍板？ 陳時中翻資料今稱「陳宗彥沒到」

新冠肺炎疫苗日打4.2萬劑 6月增500家診所作據點

中央社 / 台北29日電

國內疫情嚴峻，新冠肺炎疫苗接種速度加快。指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天國內共接種4.2萬劑新冠肺炎疫苗，以雙北市最多，6月將再擴增500家診所作為接種據點。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，中央流行疫情指揮中心近日配發15萬劑阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎疫苗到各縣市，供第一線醫護、防疫人員接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近日配送15萬劑疫苗到各縣市以後，昨天接種狀況比以往來得踴躍，短短一天就接種4萬2921劑，其中以雙北市最高，高雄市也蠻多的，呼籲各界儘速接種疫苗。

陳時中也表示，若以這速度持續接種下去，預計下週就會再分配下一波疫苗，儘速及時把疫苗補足，提高目標族群、第一線醫療人員的疫苗接種率。

另外，陳時中指出，因應疫苗供應愈來愈多，指揮中心也開始啟動相關準備計畫，預計6月將有500家基層診所加入疫苗接種據點、8月將增加至1000家，未來也希望有更多外展服務以增加醫療機構注射量能，以便有疫苗時能快速接種。

陳時中表示，根據疫苗到貨狀況，無論哪個縣市的第一線醫護人員一定都打得到，目前醫護已有約18萬人接種、大約3成左右，未來加緊接種可望再提高接種率，即便是懷孕的醫護同樣列為優先接種，至於醫護家人將視接種狀況再決定開放時程。

疫苗

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