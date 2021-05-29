政府編列360億元採購疫苗 估9月取得足夠劑量

經濟日報 / 記者周志豪陳熙文／台北報導

本土新冠肺炎疫情急速升溫，疫苗施打成最後解方。衛福部長陳時中昨在立院指出，若要讓國內至少六成民眾完成施打第一劑，約要1,400萬劑左右，預計9月才能取得足夠供應量，10月可以施打完。

陳時中表示，扣除將到貨疫苗，6至8月還有1,100萬劑到貨，到貨後冷鏈技術要求較高者在醫院打，其他就循流感疫苗施打模式，在診所、鄰里或規模較大公司設點服務，以流感疫苗一天能打到40萬劑量能，會讓程序更方便、更好。

陳時中說，8月底前可到貨的1,100萬劑疫苗中，有200萬劑是國產疫苗。

立法院昨朝野黨團協商「嚴重特殊傳染性肺炎防 治及紓困振興特別條例」修正草案，要將特別預算規模追加2,100億元，疫苗採購經費受關注。

衛福部次長薛瑞元表示，之前以60%人口所需的疫苗為目標，採購編115億元採購疫苗預算，總數應為3,000萬劑，其中已有合約關係約為2,000萬劑，計算起來，原編列的115億元採購預算已不足10.5億元。

薛瑞元表示，為擴大疫苗覆蓋率，讓全民施打的普及率能夠更加提高，未來規劃再增購1,500萬劑疫苗，再加上疫苗相關處置費，包括冷鏈、配送、運輸，約還需220幾億元，疫苗採購總金額約360億元。

陳時中表示，觀察他國施打疫苗情形，要有效果覆蓋率至少要兩成，若覆蓋率達四成就會看到疫苗威力，若能六成就可穩定疫情，但取得疫苗不是操之在我。

民眾黨立委高虹安質疑，國產疫苗還沒經過三期臨床實驗，做為主考官的政府應監督，怎麼現在已忙著宣布7月就可施打。

陳時中回應，國際疫苗認證分歐美兩種：美國要求三期臨床試驗，歐洲則是做與抗體保護關聯測試；因台灣確診數不多，國產疫苗在台灣背景值無法達5萬人試驗下，結果難獲世界認可，但因試驗規模夠大，安全性沒問題，確效性要再觀察。

陳時中也透露，爭取疫苗時，國際採購、國內研發、合作授權都有在做，只是當時談授權製造沒談判成功。

疫苗

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