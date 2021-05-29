BBC：台灣陷病毒政治兩難

台灣防範新冠肺炎原本頗有成效，近期卻首度遭逢危機。英國廣播公司（BBC）一篇文章提到台灣努力爭取疫苗，但在中國大陸提議協助後，台灣領導階層陷入病毒與政治的兩難。

報導提到，在台灣，接種疫苗的人還不多，截至本周，台灣僅收到約70萬劑疫苗，且全台2,300萬人口之中，僅1%接種。

文章表示，台灣的政府意識到，要遏止疫情，就必須儘快取得更多疫苗；北京方面已明確表態願意提供台灣所需疫苗，但對台灣來說，點頭答應並不是個容易的政治決定，因為雙方在政治上處於對立。

英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies, SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）點出了台灣的兩難。他說，這是一種中國大陸不會有損失、而台灣也贏不了的狀況。

如果台灣接受大陸的疫苗，會顯得北京似乎比台灣領導階層更有能力照料台灣人民。而如果台灣拒絕接受疫苗，政府可能會顯得好像不重視自己人民的健康；曾銳生說，在這種情況下，「台灣最後看起來可能真的會很糟」。

中國國民黨籍的洪秀柱日前提醒蔡英文總統，真正的敵人是病毒，而非北京，呼籲政府儘快接受大陸疫苗；其他人也曾提出這類意見。此外，大陸官媒試圖強調台灣領袖的困境，這又形成更多壓力。

蔡總統26日表示，台灣曾向德國生技公司BioNTech 洽購疫苗，卻遭大陸介入。BBC文章指出，蔡總統傾向把大陸描繪成阻礙，而不是助益。

不過，曾銳生認為，蔡總統不管用什麼方式解決有關疫苗的兩難，最終都能度過困境。部分原因是，許多台灣人出於對疫苗安全性和效力的擔憂，並不想接種中國製疫苗。