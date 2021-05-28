國際佛光會申請捐助疫苗 衛福部：已收到公文了

台灣新冠疫情日益升溫，疫苗施打是關鍵解方，國際佛光會發揮宗教團體力量，近日不僅大量捐助Ｎ95口罩、防護衣、防護鏡等防疫物資，全球海外佛光會員更本著人道精神，表達對台灣人民關懷，自發性捐贈經過國際認證的「美國嬌生藥廠疫苗」二十至五十萬劑，給台灣第一線的醫護人員、軍警消、宗教神職人員等，盼能保障並遏止疫情蔓延，維護國人健康。

國際佛光會中華總會由總會長趙怡透過正式管道向衛福部提出公文申請，仍須獲得政府同意，方能進行。中央疫情指揮中心發言人莊人祥也指出，已收到佛光山的公文，將會把疫苗輸入流程回文給佛光會。

國際佛光會（BLIA）為「聯合國非政府組織」（NGO）會員，由全世界認同佛光會宗旨的有心人士加入，會員遍及百餘個國家地區等五大洲，致力推動各項文化、教育、慈善、公益等服務。這次疫情除了疫苗，國際佛光會中華總會對防疫物資的捐助也不遺餘力。

「太感動了！」新北市警察局土城分局昨天在臉書上，寫下對國際佛光會中華總會的感謝，因為中華總會捐贈的防護衣、N95口罩、護目鏡，正是前線警察人員守護治安、交通及協助防疫任務最需要的保護。

土城分局是近日受贈的單位之一，國際佛光會中華總會祕書長覺培法師表示，目前總會已捐助Ｎ95口罩七萬個、防護衣四萬件、防護鏡兩萬副，分別送往台北、新北、台中、高雄、澎湖等十三個縣市政府、十八家警察局、二十家醫院、七家消防局等，「希望盡力做到雪中送炭工作，台灣能盡快度過難關。」

國際佛光會世界總會繼運送氧氣機，馳援印度、尼泊爾醫療，將許多病患從鬼門關救回後，眼見台灣疫情蔓延升溫，在台灣的「中華總會」立刻緊急召開線上臨時會議，包括宗長也是國際佛光會世界總會總會長心保和尚、署理會長慈容法師、佛光山常務副住持慧傳法師都親自指導與會，全台分會也都一致同意，針對台灣疫情救援啟動「佛光防疫救護專案」。

慈容法師更慈示：「不要等錢進來再做，救人要快。」因此總會並未對外募款，而是由佛光會員發心，隨分隨力支持，並在第一時間就馬不停蹄調度防疫物資，盼讓國內第一線的醫護、警消人員，都能受到更全面的保護。

覺培法師也說：「警消與醫護人員都是我們的親人，大熱天在前線辛苦奔波，只為守護台灣民眾，真的讓人很不捨」。他特別感謝佛光會理事、通盈貨運董事長洪信助與旗下司機們鼎力相助，將物資運送到醫院、警局、消防局與各縣市政府。

此外，除了防疫物資的捐贈挹注，佛光山也發起全球佛光人在各地居家持誦五百萬部心經，透過宗教信仰的力量安頓身心，也盼功德回向世界平安度過疫情。

國際佛光會中華總會對防疫物資的捐助不遺餘力，圖為受贈單位之一的三峽分局。

國際佛光會中華總會對防疫物資的捐助不遺餘力，圖為受贈單位之一的台中市政府。