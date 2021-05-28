疫苗量超過新北引爭議 高市：承擔澎湖、屏東等地重症患者

高雄市2.1萬劑疫苗今天送達，遭質疑疫苗分得比新北多。對此，高市衛生局回應，還要分擔澎湖、屏東等地重症，至今獲得5萬4800劑疫苗也低於雙北總數，盼透過施打保全醫療量能。

中央疫情指揮中心今天公布高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。

衛生局長黃志中表示，高雄市2.1萬劑疫苗今天到位，預計3天內施打完畢，並讓醫護優先施打。在醫學中心及流行病學專家協助下，擬定施打順序也開放協助疫調員警、消防、防疫計程車、防疫旅館等前線人員。

針對高市這次獲得疫苗數量超過疫情嚴重的新北，黃志中說明，高市截至目前為止獲得5萬4800劑、台北7萬9200劑、新北6萬7300劑，雙北皆高於高雄；而且高雄承擔澎湖、屏東等地的重症病患，醫護人數也在全國排前，希望透過疫苗完整施打，保全高雄醫療量能。

黃志中表示，據了解有2家醫學中心都已施打超過千劑，目標是23家專責醫院除了過敏等不適合施打者外，可達到100%施打率，希望儘速打完，達到整體免疫、保護醫療資源，並在31日向中央申請第二波補貨。

陳其邁表示，高雄醫護人員4萬8000人、醫事人員6萬5000人，疫苗數量對所有縣市都相對不足，為保護醫院量能，將醫護及防疫人員列為優先施打對象，已排定期程跟施打順序，希望醫護盡力配合，透過排班在短時間內打完。