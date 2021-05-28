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中央地方皆有責 台大醫前院長：買疫苗不像市場買菜那麼簡單

中央社 / 28日電
台大醫院前院長李源德。 資料照／記者陳正興攝影
台大醫院前院長李源德。 資料照／記者陳正興攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，台大醫院前院長李源德昨天在臉書（Facebook）發文，強調抗疫要由中央統籌、地方配合，且疫苗採購有專業及政治考量，不是像市場買菜那麼簡單。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，李源德昨天在臉書發文指出，中央及地方都有責任，若早日取得疫苗，就能像以色列一樣安穩。

李源德表示，中央採購疫苗躊躇不前，或與反對黨的莫虛有指責有關，何況現在買不到，也有市場的限制，台灣浪費1年時間必須反省。

李源德強調，抗戰要集中火力，中央統籌，地方配合，現在北病南送就是一例。

李源德文中也回憶，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，台大醫院孤軍獨鬥，其他醫院以「本院無SARS病人，請安心看病」搶門診數量，或以「抗煞是公家醫院的事，與我們私人醫院無關」，他至今難忘。

李源德在文末提到熱門的疫苗議題，他提到，疫苗在政客口中像是台灣的救命仙丹，但英、美都在普遍接種後4到5個月才逐漸產生效果，即便立即接種，也要1個月才會產生中和抗體，且接種人口達3至5成才有顯著效果。

針對地方政府要自行採購，他強調，買疫苗是國家責任，有專業及政治考量，「真的不是市場買菜那麼簡單。」

疫苗 台大醫院 SARS COVID-19

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