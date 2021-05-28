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地方政府、企業怎麼買疫苗？ 指揮中心公布專案輸入流程
企業、地方政府能否自行採購疫苗，頻頻引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天公布疫苗專案輸入流程，強調申請者務必是藥商，並檢送一定資料，送食藥署審查後才能使用。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，近日有不少企業、地方政府希望自行採購疫苗，但實際上疫苗採購、使用有一定難度，疫苗實際進口的時間也不見得符合國內防疫需求。
陳時中表示，因應社會各界希望指揮中心公布更清楚的流程，因此今天公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」。
陳時中說，首先，申請疫苗專案輸入的對象必須是委託藥商，申請時須檢附執行計畫書、數量及計算依據、供貨時程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、國外上市證明或替代文件，並交由食藥署召開專家會議審查，最後依照指揮中心防疫政策規定使用。
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