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莫德納為何只來15萬劑？顏若芳：一次來太多難消化

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
莫德納15萬劑疫苗今天下午將抵台。圖／取自蔡英文總統IG
莫德納15萬劑疫苗今天下午將抵台。圖／取自蔡英文總統IG

莫德納15萬劑疫苗今天下午將抵台，民進黨發言人顏若芳在臉書表示，為何只有15萬劑？因為一次來太多很難一次消化完。

外界質疑，抵台疫苗太少，無法解決台灣目前的疫苗慌。顏若芳指出，因為一次來太多很難一次消化完，去年一整年，流感疫苗才打600萬劑，需要按部就班依既定規劃推進，疫苗也會陸續到貨，按照時程讓大家打到。

顏若芳表示，蔡英文總統、疫情指揮中心指揮官陳時中都指出，台灣購買的疫苗陸續到貨，「那些誰誰誰，一直誤導民眾說台灣沒有疫苗；那個誰誰誰，說什麼軍火都買了，萊豬都吃了（拜託～含萊克多巴胺的豬肉根本沒有進口，萊牛倒是有啦！）連一支疫苗多沒有」。顏說，還是拜託大家，做好自我防疫保護，別趴趴走、也別群聚打牌了。

疫苗

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