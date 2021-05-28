快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

莫德納疫苗將抵台 拚檢驗封緘流程縮短至7天

中央社 / 台北28日電

中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，首批15萬劑莫德納新冠肺炎疫苗將於今天下午運抵台灣。指揮中心表示，盼將疫苗檢驗封緘流程縮短至7天，可更快讓民眾施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻之際，阿斯特捷利康（AZ）疫苗與莫德納（Moderna）疫苗陸續抵台，如同替台灣抗疫注入強心針。

國內首批15萬劑莫德納疫苗將抵台，指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議會後記者會說，過去檢驗封緘流程需21天以上，各部會不斷檢討與討論，盼將封緘流程縮短至7天，莫德納疫苗也比照此流程。

針對日本產經新聞報導，因應台灣疫情擴大，日本政府考慮提供AZ疫苗給台灣，對此陳宗彥回應友好國家會持續關注台灣狀況，針對日媒報導，我方期待有好的發展。

陳宗彥說，上午各縣市並未再提出疫苗狀況，疫苗陸續抵台，對民眾抗疫信心一定有所幫助。

近期許多行業提出屬於第一線接觸者，盼納入疫苗優先接種對象，但陳宗彥重申，今天起開打的41萬劑AZ疫苗，仍以第一線醫護防疫人員優先，盼大家體諒，必須先把第一線保護好，才能建構防護網。

疫苗

延伸閱讀

指揮中心公布確診個案發布準則 任職部門公開前需溝通

長照機構新收住民 須持3天內陰性檢驗報告

指揮中心：萬華高風險族群健保卡註記 29日後將依法刪除

北市聯醫工會求救 指揮中心：啟動病患分流轉送外縣市

相關新聞

日媒：日方擬提供AZ疫苗助台抗疫 下月供貨為目標

日媒產經新聞報導，我國國內新冠疫情升溫，取得疫苗成為急迫課題。日本政府基於過去台日在大規模災害時曾互相援助，判斷此時緊急...

影／首批15萬劑莫德納疫苗 將於今日下午三點抵台

行政院長蘇貞昌臉書PO出影片，指出15萬劑莫德納疫苗已在台灣時間凌晨零時零分，從盧森堡出發，預計今天(28日)下午三點多...

陳時中：6成民眾10月可打完疫苗 年底前供應量足夠

立法院朝野黨團今天協商紓困條例修正草案，國民黨立委曾銘宗詢問疫苗議題。衛福部長陳時中說，若要有6成民眾施打完第一劑，估計...

提供我疫苗？ 日本政府證實研議對外提供

日本政府發言人、官房長官加藤勝信上午被問及對外提供疫苗一事，強調確保所有國家、地區公平獲得安全有效疫苗的重要性。日方將研...

莫德納為何只來15萬劑？顏若芳：一次來太多難消化

莫德納15萬劑疫苗今天下午將抵台，民進黨發言人顏若芳在臉書表示，為何只有15萬劑？因為一次來太多很難一次消化完。

AZ疫苗登記踴躍 台南偏鄉警消及基層醫療人員率先受惠

AZ疫苗登記超踴躍，台南市警局分配1千劑，但登記有1494人，先以第一線外勤人員優先，玉井警分局偵查隊6人、交通分隊3人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。