莫德納疫苗將抵台 拚檢驗封緘流程縮短至7天

中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，首批15萬劑莫德納新冠肺炎疫苗將於今天下午運抵台灣。指揮中心表示，盼將疫苗檢驗封緘流程縮短至7天，可更快讓民眾施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻之際，阿斯特捷利康（AZ）疫苗與莫德納（Moderna）疫苗陸續抵台，如同替台灣抗疫注入強心針。

國內首批15萬劑莫德納疫苗將抵台，指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議會後記者會說，過去檢驗封緘流程需21天以上，各部會不斷檢討與討論，盼將封緘流程縮短至7天，莫德納疫苗也比照此流程。

針對日本產經新聞報導，因應台灣疫情擴大，日本政府考慮提供AZ疫苗給台灣，對此陳宗彥回應友好國家會持續關注台灣狀況，針對日媒報導，我方期待有好的發展。

陳宗彥說，上午各縣市並未再提出疫苗狀況，疫苗陸續抵台，對民眾抗疫信心一定有所幫助。

近期許多行業提出屬於第一線接觸者，盼納入疫苗優先接種對象，但陳宗彥重申，今天起開打的41萬劑AZ疫苗，仍以第一線醫護防疫人員優先，盼大家體諒，必須先把第一線保護好，才能建構防護網。