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桃園能爭取到多少莫德納疫苗？鄭文燦：尊重中央決定

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市府提供

疫情嚴峻，15萬劑莫德納疫苗今天下午將抵台，中央如何分配施打劑量各界關注，桃園市長鄭文燦今被問到桃園估計能爭取到多少？鄭僅說尊重中央分配，但也希望有更多國外疫苗，讓台灣施打能普及化；另針對美容美髮業是否停業，他說桃園已有半數自主停業，會再向中央反應意見。

媒體問到，莫德納疫苗今下午抵台，桃園估計能爭取到多少數量？鄭文燦並未正面回答，表示尊重中央流行疫情指揮中心的分配，不管配多少，最短時間內會完成施打計畫，也希望第2種疫苗可增加更多數量，除AZ外莫德納也能幫助台灣，讓疫苗施打更普及話。

另有關民眾討論莫德納疫苗防護力高，但亦有發燒副作用，是否造成有選擇打AZ或莫德納的問題？或強制醫護先打AZ？

鄭文燦說，中央沒有宣布強制打哪種疫苗，但第一劑打完AZ，第二劑是8至12周會繼續打AZ，目前疫苗施打不管國際標准或台灣標準，都必須安全有效性都要達標，相關副作用疾管署、地方政府都會追蹤，現在疫苗剛進來，應讓中央有充分的規畫空間，配發到各地方政府。

另外餐飲業禁止內用，針對美容、美髮美甲等行業是否也可能停業？鄭文燦指出，美容美髮自主停業一半，他會積極和中央反應，若提高防疫必要，會看行業風險，若較高要有一致的標準，過去有停業夾娃娃機店，也包括餐飲業外帶，因美容美髮已半數停業，會快速向中央反應。

疫苗

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