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桃園1萬8000劑AZ疫苗造冊完畢 預計3天內打完

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
鄭文燦表示，桃園分配1萬8000劑AZ疫苗，已造冊完畢，3天內會打完。圖／桃園市府提供
鄭文燦表示，桃園分配1萬8000劑AZ疫苗，已造冊完畢，3天內會打完。圖／桃園市府提供

國內疫情嚴峻，本土確診數暴增，第2批到貨的41萬劑AZ疫苗分2階段配發，桃園市政府分配到1萬8000劑，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議後表示，將給責任醫院、衛生所等第一線醫護人員施打，昨天已經完成造冊，預計3天內打完，他也希望政府爭取更多國外疫苗。

鄭文燦表示，AZ疫苗桃園分配到1萬8000劑，其中1萬劑給責任醫院，另8000劑給衛生所，昨天已完成造冊，把第一線醫護人員、防疫人員列為優先，符合中央政策，預定3天內完成疫苗施打。

至於疫苗效益如何極大化，因為疫苗數量還是不夠的，在這種情況下讓第一線工作人員得到保護，勢必要的防疫策略。他也說，希望政府6月、7月能爭取更多國外的疫苗，並按梯次交貨，讓施打計畫逐步推動，疫苗可普及到各群眾，是國人共同的期盼。

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