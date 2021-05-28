疫苗抵台事前保密 醫師：政府很多事只能偷偷做
新冠肺炎疫情嚴峻，台灣採購AZ、莫德納疫苗陸續抵台，但事前保密到家。台大醫院婦產部主治醫師施景中表示，政府不是沒有做事，只是做很多事都遭阻撓，政府很多事只能偷偷做。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，國內醫療量能吃緊，醫護與防疫人員須施打疫苗自保，也保護他人。日前抵台約41萬劑AZ疫苗今天起施打，首批莫德納（Moderna）疫苗也將於今天下午抵台。
疫苗抵台前消息保密到家，施景中昨天晚上在臉書（Facebook）發文透露，日前國外友人傳來歐盟友台議員與外交部長吳釗燮視訊畫面，商討疫苗事宜，隔天AZ疫苗就從荷蘭起飛。政府很多事情只能偷偷摸摸地做。
「國家真的不是沒在做事，只是做很多事都被阻撓。」施景中今天上午告訴中央社記者，日前友人傳來的視訊畫面，這名歐盟友台議員也在臉書寫下，正在商討台灣急迫需要疫苗的問題。
施景中在文中寫道，此消息在歐盟與台灣都低調進行，且目前很多國家的AZ疫苗還無法準時到貨，即便如此，在涉外官員緊急要求後，歐盟還是擠出不少疫苗給台灣。
這批抵台的AZ疫苗今天開打，施景中也分配到今天接種。他表示，希望有疫苗就趕快接種，盡快達到群體免疫，保護高齡、共病等高風險族群。
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