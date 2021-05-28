整理包／看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ又差異在哪？

台南獲AZ疫苗、永康分局員警上午前往衛生所施打。記者周宗禎／翻攝

國內新冠肺炎疫情升溫，全台升到第三級警戒，使疫苗需求量也急速上升，目前台灣共取得3000萬劑新冠肺炎疫苗，最新一批15萬劑莫德納疫苗也於今（28）日抵台 ，預計兩週後能夠檢驗完畢開打。聯合新聞網整理目前台灣採購到的疫苗及到貨情況，以及這些疫苗有什麼副作用，兩劑注射間隔又是多長呢？

採購3000萬劑-目前到貨88萬劑-八月底前達1000萬劑

台灣採購的新冠疫苗，到貨進度表。

統計目前我國疫苗採購計畫，分別透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，以及直接跟藥廠購買的AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，國產疫苗則預計各採購500萬劑，總計約3000萬劑。

而目前這些疫苗到貨進度，截至今（28）日，國內擁有70多萬劑AZ疫苗，及即將抵台的15萬劑莫德納疫苗，到貨共計約87萬的新冠疫苗，尚還有約有2913萬劑疫苗未到貨。

指揮官陳時中在27日的疫情記者會中也透露未來的疫苗到貨時間表，預計6月底前將有200萬劑AZ及莫德納疫苗抵台（包含今天到貨的15萬劑），8月底含國產疫苗，總計可達1000萬劑疫苗到貨。

陳時中：6成民眾 10月可打完第一劑疫苗

至於何時能讓民眾打完第一劑，陳時中表示，這要看疫苗供應量，若要有6成民眾施打完第一劑疫苗，那大概要1400萬劑左右的疫苗，因8月底到貨的數量約為1100萬劑，可能還不足，目前預計的情況是約到9月才能有足夠的供應量，若是施打速度可以跟上，10月能施打完成。(延伸閱讀：想看更多每日最新疫情數據、疫情分布地圖與疫苗整理，請點看「台灣疫情數據圖表」專題)

新冠疫苗比較。

副作用：AZ第一劑高過第二劑 莫德納第二劑高過第一劑

台灣採購疫苗差異：

綜觀目前3支普遍獲各國使用的AZ疫苗，莫德納疫苗、輝瑞BNT的三期臨床試驗顯示保護力達71-95%，目前台灣可以施打的疫苗品牌都為AZ疫苗，今（28）日到貨的莫德納疫苗，則預計在兩週後開打。輝瑞BNT則沒有採購到。

（延伸閱讀：哪個縣市疫苗接種率最高？）

1. 保護力

·AZ疫苗：AZ疫苗打完第一劑的22天後有71％的保護力，兩劑間隔12周保護力可達81％，但根據接種間隔時間不同，防護力差距大，相隔分別23天和28天，防護力分別為62%和90%，但都是在第1劑之後的42天，產生防疫效果。

·莫德納疫苗：2劑莫德納疫苗保護力高達94%，高於AZ疫苗的81%，但不良反應頻率也比較高。

2. 副作用

據中央疫情指揮中心公布的「COVID疫苗副作用比較表」可知：

·AZ疫苗常見副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位硬塊、嘔吐；接種完成兩劑後。

·莫德納疫苗常見副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅。

值得注意的是，一般副作用發生頻率，年長者發生頻率低於年輕人。 腺病毒載體疫苗（AZ）第一劑高過第二劑，mRNA疫苗（莫德納、輝瑞）第二劑高過第一劑。