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新北獲得疫苗數 比高雄少

經濟日報 / 記者王敏旭／新北報導
身為戰火中心的新北市，獲得的疫苗數卻少於高雄市，也讓身為新北指揮官的市長侯友宜喊出「這裡是一級戰區」。圖／聯合報系資料照片
身為戰火中心的新北市，獲得的疫苗數卻少於高雄市，也讓身為新北指揮官的市長侯友宜喊出「這裡是一級戰區」。圖／聯合報系資料照片

防疫視同作戰，如今雙北市成為主戰場，不少病患更往中南部送，身為戰火中心的新北市，獲得的疫苗數卻少於高雄市，也讓身為新北指揮官的市長侯友宜喊出「這裡是一級戰區」、「人命關天時間不等你」，地方苦等不到中央支援，這場戰打得贏嗎？

根據指揮中心統計，新北市2,608人確診全台最高，台北市2,112人確診次高，高雄市目前僅43人確診。反觀中央配送的疫苗，台北市2.22萬劑最多，高雄市2.1萬劑次多，新北市1.8萬劑位居第三多。

指揮中心提到，雙北以外地區，是以未接種第一類人員的人數比例去估的，剛好高雄市這邊第一類還沒有接種的比例，比新北的人還多了一點。但指揮中心沒講的是新北共有八個行政區超過百例確診，單一區確診數都北高雄市還多。

新北市板橋區確診數達653人、中和區418人、三重區294人、新莊區237人，新北就是這場防疫的主戰場，不僅第一線醫護人員施打疫苗數不足上萬劑，就連民眾也無法自費施打疫苗。

第一線護理人員冒著極高風險採檢、治療病患，卻等不到疫苗保護；雙北民眾就算居家辦公、減少移動，但總要出門採買物資，沒有疫苗保護就踏入戰場中，防疫這場戰役如何打得下去。

中央選擇優先把資源多給高雄市，而非滾動式調整疫苗配發方式，北部不管第一線醫護或是民眾都沒有獲得足夠保護，防疫這場戰未來可能不單止是新北市，全台每個地方可能都是主戰場。

疫苗

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