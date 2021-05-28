等不及了 北市喊自購疫苗

台北市長柯文哲前天向中央喊話，指「如果疫苗8月才到，會死傷慘重」、「如果被逼到沒有辦法，只好自謀生路」，透露不排除自購疫苗。副市長黃珊珊證實，市府正在不違法的前提下想辦法自購疫苗，「人命關天，第一線防疫人員和市民都等不了了」，北市府會送出申請，屆時就看中央准不准。

柯文哲昨天也說，對於疫苗，他就是要求「不要意氣之爭，不要政治操作，不要意識型態，也不要為了面子，民眾生命才是第一重要考量」。柯也向總統喊話，「把人民的生命放在你的思考裡」。

黃珊珊說，這一年北市府被要求聽從中央指揮，對於疫苗，中央一下說可以透過藥商申請，要地方自己想辦法，現在又說統一採購，「如果早點說，我們早就可以自己做了吧」。她認為，「買疫苗在台灣竟然變成政治問題，真的很離譜」。

對於蔡總統說要等到7月底國產疫苗出來，柯文哲則認為，疫苗有時候不是有效沒效的問題，是國際要認證的問題，過去都是美國、歐洲，現在中國大陸也竄起來了，疫苗的品牌合格認證都是大國，這是國際現實，實在很難。市府高層說，市府買疫苗的管道很多，包括「雙城論壇」姊妹市上海，但柯市長一來尊重中央統籌採購疫苗權責，安排疫苗冷鏈、合理分配疫苗等事宜由中央來做也比較適當；二來是擔心市府若出手，難免要與BNT疫苗總代理上海復興扯上關係，柯又要被抹紅，如此就會政治化，才靜待中央張羅疫苗。如今柯已下令安排自行採購疫苗事宜。

「人命關天，疫苗沒有藍綠，打到市民身上產生抗體救命才重要，」黃珊珊說，「國外經驗告訴我們，一再封城都無法抵抗病毒，疫苗才是唯一解方。」

侯友宜昨表示，買疫苗一定是中央跟地方攜手合作，市府追求的是「疫苗要快、要夠、品質要好」。