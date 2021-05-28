新聞眼／國產疫苗三變數 誰能開解方

台灣本土疫情嚴峻，當國際疫苗來台速度不如預期時，政府多次信心喊話：國產疫苗自7月起將陸續供應1,000萬劑供民眾施打。然而，國產疫苗發展仍存在三大變數，讓不少專家與民眾感到擔心。

解析國產疫苗的三大變數，一是國產疫苗廠6月能否有十足把握通過二期臨床試驗；二是國產疫苗目前只能做完二期臨床，如此進展恐無法到國際「疫苗護照」；三是台灣未來很難做完三期臨床。

首先，國產疫苗6月能否有十足把握通過二期臨床試驗，現在仍然說得太早了。

蔡總統5月13日國安高層會議後宣示，國內疫苗研發部分，目前已經進入臨床實驗二期收尾階段，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。蔡總統的發言引來醫界不少反彈，被解讀是在國產疫苗廠臨床試驗結果「掛保證」。

對任何一家國際藥廠而言，縱有數以百計研發人員、數億元資本的投入，臨床試驗解盲結果公布之前，誰也沒法掛保證臨床試驗一定成功。

其次，國產疫苗只能做完加強版二期臨床，走不出國際。

高端疫苗的二期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民日前表示，一般的二期臨床試驗受試者要做到300人至800人，高端疫苗和食藥署討論後，二期臨床試驗收了4,000人。

不過，謝思民也強調，發展國產疫苗的目的是為了及時控制台灣疫情，目前無法做到臨床三期，確實不容易獲得國際「疫苗護照」。

第三，台灣未來很難做完三期臨床。

最近一個月因為國內疫情急速升溫，有媒體名嘴提出，台灣已有足夠的病人，可以做三期臨床試驗。對此謝思民指出，台灣感染人數變多，但一項三期臨床試驗至少需要上萬人來執行。但是這上萬人當中，有一半受者將施打安慰劑，一來他們必須在解盲後才能得知自己接種的是安慰劑，二來參加三期臨床試驗之後，這些受試者不能再接種其他疫苗，恐怕沒有人願意參與三期臨床試驗。

除了台灣客觀條件上無法進行三期臨床，國產疫苗廠在海外進行三期臨床的最大挑戰是資金問題，據估計，在海外一項人體臨床試驗的執行，美國境內每位受試者需花費3萬美元，若是在其他海外地區保守估計也要1萬美元起跳，新冠疫苗三期臨床試驗收案人數若最少1萬人，對任何一位國產疫苗廠而言，最少要花費1億美元，這筆費用除非海外臨床試驗當地國的政府願意補助，否則將是不可能的任務。