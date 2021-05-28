郭台銘向復星下單 計畫生變

鴻海集團創辦人郭台銘在立法院民進黨團總召柯建銘協助下，向上海復星購買500萬劑BNT疫苗，知情人士昨天證實，在蔡政府同意下，衛福部疾管署和上海復星都已進入雙方律師洽談合約階段，但採購計畫最後仍生變，瀕臨破局，上海復星國際董事長郭廣昌向我方傳達的最新訊息表示，他還沒有放棄。

針對最後洽談破局原因，我方指出，問題發生在上海復星內部，可能受到壓力，最有可能就是中國大陸的壓力或干預。但永齡基金會執行長劉宥彤昨天替郭台銘發表三點聲明強調，媒體報導有關於北京政府、國台辦等政治力介入，事實上，上海復星、德國BNT的疫苗是完全一樣的，雙方與美國輝瑞之間是屬於商業合作模式，甚至早在美國輝瑞之前，上海復星就已經在這個合作案裡面了，跟政治沒有太大的關聯性。

劉宥彤表示，中國大陸及國台辦沒有干涉購買疫苗，且郭台銘認為「政治要為經濟服務」，希望台灣減少政治力，讓大家儘快有疫苗。

藍營另有知情人士指出，上海復星在今年初就有找鴻海談疫苗採購，當時接觸的是鴻海董事長劉揚偉，而上海復星內部有兩大派系，一是復星醫藥，另一個是復星國際，劉揚偉接觸的是前者，柯建銘參與的是復星國際，政府採購最後為何生變，問題恐不單純。

柯建銘表示，郭台銘在23日和他討論這件事，台灣希望能向BNT購買，而BNT也願意出貨，數量算在上海復星的額度也沒關係，最後就是簽署三方合約，一度也已談妥要買500萬劑的BNT疫苗，但最後一刻卻被推翻，25日開始便沒有回應。