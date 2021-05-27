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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

病人最多卻疫苗分配比高雄少 新北盼醫護都能接種

中央社 / 新北27日電
新北市衛生局表示，新北醫護人力相對少，重症病人卻最多，希望3.2萬醫護及早接種，市長侯友宜也盼儘速獲得疫苗。記者曾吉松攝影／報系資料照
新北市衛生局表示，新北醫護人力相對少，重症病人卻最多，希望3.2萬醫護及早接種，市長侯友宜也盼儘速獲得疫苗。記者曾吉松攝影／報系資料照

AZ新冠肺炎疫苗今天配送接種，高雄獲得的數量多於新北，新北市衛生局表示，新北醫護人力相對少，重症病人卻最多，希望3.2萬醫護及早接種，市長侯友宜也盼儘速獲得疫苗。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心分配牛津阿斯特捷利康（AZ）疫苗，屬於重災區的新北市獲分配1.8萬劑，比起台北市的2.2萬劑，高雄市的2.1萬劑少，引起討論。

對此，發言人莊人祥在疫情中心記者會解釋，雙北市是以接種對象還沒打過第一劑疫苗的6成人數計算、分配。

新北市衛生局長陳潤秋表示，還是希望中央能夠多給新北一些疫苗；她說，新北第一類至第三類防疫人員需要5萬劑疫苗，但這次疫苗分配，起碼希望讓新北的3.2萬名尚未接種的醫護，都能夠打到疫苗。

陳潤秋說，衛福部規劃全台灣醫療網分區，6大分區的「台北醫療區」包含基隆、台北、新北、宜蘭、金門、連江，也就是雙北綁在同一個醫療區，所以，新北醫護數量不及台北市。

副市長劉和然今天表示，全台灣人口新北最多，但是醫護人員不但比台北市少，甚至比高雄少。原就是直轄市的高雄，在六都升格後合併原高雄縣，醫護人員更多。

劉和然說，這也是為何人口多的新北市，醫院要擴充病床也受限衛福部的規範，認為病人往往台北市就醫。於是，以醫護人員比例分配時，新北市疫苗就顯得分配數較少。

因疫苗議題夯，市長侯友宜傍晚在記者會被記者追問地方政府是否自行採購疫苗，他說，民眾對接種疫苗殷切期盼，疫苗採購有時間性，希望中央努力買，「這是人命關天，時間不等你，時間很趕，病毒不等你」。

對侯友宜今天宣稱將藥商洽問採購疫苗的資訊，提供衛福部長陳時中參考，副市長劉和然、衛生局長陳潤秋面對記者追問，都表示不清楚侯、陳雙方談話內容，應該是善心人士提供的疫苗採購資訊。

疫苗 醫護人員

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