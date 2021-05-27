手譯員優先打疫苗？新北衛生局：如果他是醫院一部分

近日在各縣市線上記者會上，都會看到手語翻譯員的身影，被問及是否建議中央將手語翻譯員列為優先施打疫苗對象之一，新北市衛生局長陳潤秋表示，如果手語翻譯員是醫院體制的一部份，也會是在第一類施打對象。

因應防疫措施，不少縣市的防疫記者會改採線上直播進行，但陸續都有網友質疑，為何手語翻譯不用戴口罩，台灣聾人聯盟日前也為此特別發聲明解釋，表情是手語重要的表達方式，請民眾理解，並呼籲中央，為確保手譯員健康，應優先列為疫苗施打對象。

據了解，手譯員如有幫忙翻譯記者會內容，或是到醫院服務，多是算鐘點費，並不算醫院員工，且鮮少有手譯員能靠專職過活。

被問及是否會建議中央把手語翻譯員列為優先施打疫苗對象，陳潤秋表示，病患在醫院裡面看診需求有不同語言，都會依醫院流程辦理，如果手語翻譯員是醫院的一部份，也會是在第一類的施打對象。