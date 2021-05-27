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首批莫德納疫苗來台！打2劑保護力達94% 不良反應卻比AZ多

中央社 / 台北27日電
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。 美聯社
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。 美聯社

疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。據統計，2劑莫德納疫苗保護力高達94%，高於AZ疫苗的81%，但不良反應頻率也比較高。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚公布好消息，他表示，台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的新冠肺炎疫苗將於明天抵台，首批配送15萬劑、效期至11月，最快2週內開放第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。

根據疾管署網站，莫德納疫苗為mRNA疫苗，已通過美國、歐盟等國家緊急授權使用，必須在攝氏負15度至負25度冷凍環境中保存，若轉至2至8度冷藏設備保存，須在30天內使用完畢。

根據莫德納疫苗仿單及專家建議，該疫苗適用18歲以上族群，完整接種2劑後保護力高達94%，高於阿斯特捷利康（AZ）新冠肺炎疫苗的81%，2劑接種須間隔28天，發燒或正患有急性中重度疾病者，應等病情穩定後再接種，且不得與其他廠牌疫苗交替使用。

值得注意的是，莫德納疫苗保護力雖勝於AZ疫苗，但根據第3期臨床試驗結果，接種莫德納疫苗後出現不良反應事件的頻率也比AZ疫苗來得高，有多達92%接種後出現注射部位疼痛、70%疲倦、64.7%頭痛、61.5%肌肉痛、46.4%關節痛、45.4%畏寒、15.5%發燒。

另外，接種莫德納疫苗後常見不良反應包括接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅，另有少部分可能出現接種部位搔癢，罕見個案會出現臉部麻痺、臉部腫脹等症狀。

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