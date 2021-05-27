台中1.75萬劑疫苗醫護優先 前線警消也可施打

台中市政府今天獲得中央配發第二批疫苗，共1萬7500劑，市府分配醫護人員1萬5700劑，警察1000劑，消防救護人員500劑，環保、民政人員300劑，市府表示，持續向中央爭取疫苗。

國內本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，台中市獲得中央配發1萬7500劑疫苗。台中市衛生局依照類別分配接種，醫護人員1萬5700劑，警察1000劑，消防救護人員500劑，環保、民政人員300劑。

台中市長盧秀燕今天在台中市流行疫情指揮中心記者會中指出，警察人員站在防疫第一線，卻被排在施打的第5類，而疫苗來的少又慢，希望能檢討施打順序。

對此，民進黨籍台中市議員江肇國指出，警消可分為3類，在醫療院所或防疫所服務的警消是第1類，4月6日可施打，在防疫前線執行勤務的警消屬於第2類，4月12日開始施打，其餘內勤等警消屬於第5類，4月23日起可施打。

江肇國表示，當初市政府沒有把警消如實提報在前兩類的防疫人員之中，在全體警消公費施打開始後，也沒有積極鼓勵接種。但現在疫情大爆發，他支持市府繼續向中央爭取疫苗，並提醒市府調整對疫苗接種的態度，如實把第一線的防疫人員列冊提報，讓他們能夠盡快接種疫苗。

台中市議會副議長顏莉敏今天也為前線防疫的警消請命，她表示，警消人員站在前線面對群眾，必須協助疫調以及口罩稽查，但警消除了口罩之外，沒有其他防疫裝備，消防員也是處於高風險的環境。她呼籲，盡快安排前線警消施打疫苗。