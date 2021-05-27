高市2.1萬劑疫苗 完成順序分類3天完成施打

首波15萬劑AZ疫苗，高雄市分到2.1萬劑，將以3天時間完成施打，含醫護、配合防疫的警消人員等；有關高雄市疫苗分配比新北市多，市府指出，高雄市完整防疫整備等因素。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，防疫致為關鍵，疫苗的施打也要快馬加鞭。市長陳其邁今天出席防疫會議，針對疫苗施打部分，宣示要在3天內完成2.1萬劑的施打。

2.1萬劑疫苗，衛生局長黃志中指出，已完成施打者順序分類，包括醫院醫護、警消執行防疫人員、防疫計程車司機、疫調人員、防疫旅館工作人員、清潔隊員、奧運國手等，其餘還會分給地區醫院及基層診所等。

他表示，28日起3天內完成疫苗施打，所以很多醫院會配合加開夜間門診施打；市府還要再爭取第二波的疫苗分配。

媒體關切高雄市分配到疫苗比新北市略多的問題。黃志中表示，中央有考量高雄市過去的施打率、施打人數等都有相當程度高點；再者高雄市在醫療量能準備上，就急重症或專責病房等整備有規劃好，且已清空醫學中心及市立醫院病床1911床、整備專責病房數2541床等，防疫的重要性不言可喻，允諾高雄會好好守住台灣。

今天也受邀出席防疫會議的教授林孟志指出，中央對於疫苗分配有其考量，高雄有4大醫學中心，高雄市於過去的準備、衛生局及市長鼓勵，疫苗施打有好的成果。

市府衛生局今天同時公布醫療分艙、分流及診所快篩因應措施；因應疫情變化，高市醫院確診病人住院病床依照嚴重程度做分艙分流，重症病患住負隔離病房，輕症或無症狀者住專責病房。

在社區診所14天內就醫3次或7天內就醫2次的病患，診所轉診通報。5月12日起，14天內出現3次或7天內出現2次呼吸道症狀者，請撥打高雄市23家快篩採檢合約院所並預約採檢。