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COVAX疫苗配送恐跳票？陳時中：調配量必然成壓力

中央社 / 台北27日電
因印度新冠肺炎疫情嚴重，COVAX平台在印度疫苗廠被限制出口，對各國配送承諾恐跳票。 路透社
因印度新冠肺炎疫情嚴重，COVAX平台在印度疫苗廠被限制出口，對各國配送承諾恐跳票。 路透社

因印度新冠肺炎疫情嚴重，COVAX平台在印度疫苗廠被限制出口，對各國配送承諾恐跳票，指揮中心指揮官陳時中表示，因印度廠疫苗出口有問題，可能對全球疫苗調配過程造成壓力。

台灣向COVAX購買約476萬劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，已分批抵台19.9萬劑及約41萬劑的AZ疫苗。今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，是否掌握COVAX因印度供應商被限制出口、預計運抵疫苗可能跳票的訊息，陳時中說，台灣向COVAX購買的疫苗，沒有由印度廠製造的。

但陳時中也表示，現在全球都在搶疫苗，「疫苗沒什麼現貨，只有過期貨」，強調COVAX立意非常良好，確保全球各類型國家都能獲得一定的疫苗量，但其中當然不免有些政治角力，相信COVAX已經盡量避免。

針對500萬劑莫德納疫苗若6月如期到貨，施打規劃為何，陳時中表示，台灣不只有莫德納疫苗，還有別的疫苗會陸續提供民眾接種，疫苗施打都需要相關安排，基層診所還是防疫重要夥伴，未來施打疫苗時務必請各界情義相挺。

陳時中也說，所有新冠肺炎疫苗都會分批供應，不會一口氣到貨，也有效期的問題。疫苗之所以分批供應，主要是疫苗、藥物剛上市時，安定性時間還不夠、實驗數據不足，因此一開始效期都會很短，又有間隔28天、施打效期的問題。

國內新冠肺炎疫情持續，近日不少地方、企業提出有意願自行洽購疫苗，陳時中重申，疫苗當然是由中央全盤統籌，畢竟買疫苗不是去好市多大掃貨，隔天就會用飛機載回來，需要透過技術性資料、查廠等程序，做完恐怕其他疫苗都進來了，如何快速施打以到手的疫苗，才是首要工作。

疫苗 陳時中

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