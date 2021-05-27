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桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

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美豬吞了還是沒疫苗 他想起阿輝伯這個經典抗議

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
美國可能不會優先分配疫苗給台灣，名嘴黃創夏今天在臉書貼文，表示懷念故總統李登輝對美國外交動作的成熟拿捏。 本報系資料照片
美國可能不會優先分配疫苗給台灣，名嘴黃創夏今天在臉書貼文，表示懷念故總統李登輝對美國外交動作的成熟拿捏。 本報系資料照片

美國在台協會AIT處長酈英傑昨稱，美國在擬定疫苗分配標準，但台灣確診數相較全球仍較低。對此，台北市長柯文哲說，現在死亡人數才要開始，萊豬吃了、軍火也買了，「所以呢？死11個不算多？」

各界解讀，美國不會優先分配疫苗給台灣。名嘴黃創夏今天在臉書貼文，他突然懷念起故總統李登輝，這個穿著睡衣、拖鞋向美國抗議的總統，展現了國家領航者的智慧和勇氣，對美國外交動作的成熟拿捏。

第一位以中華民國總統身分「登陸美國」的就是李登輝，1994年，李登輝參加哥斯大黎加總統就職典禮，但美國只同意專機在夏威夷機場加油，人員只能待在軍用機場貴賓室，李登輝因此拒絕下機，以示抗議，還故意穿睡衣、拖鞋，在專機上接見當時AIT理事主席白樂崎。

疫苗 李登輝 酈英傑 柯文哲

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