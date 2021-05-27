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【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

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莊人祥證實BNT疫苗德國製 國民黨：民進黨造謠者請道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／行政院提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／行政院提供

針對民進黨發言人指出國民黨內部有一份「教戰守則」在替大陸疫苗擦脂抹粉。國民黨表示，蔡政府與諸多民進黨人士近日不斷將BNT疫苗帶風向扭曲為中國大陸生產，行政院今記者會上防疫指揮中心發言人莊仁祥已重重打臉民進黨，清楚說明BNT輝瑞疫苗就是德國生產，上海復星代理的BNT疫苗也是德國生產，絕無中國大陸生產，民進黨持續放任散播不實訊息，要不要跟民眾道歉？

國民黨強調，輿情彙整是對民意的了解，並非是教戰守則。國民黨作為在野黨，真實反映民眾心聲、持續為大眾發聲；持續蒐集輿論意見、掌握最新民意，作為各項議題回應參考。今日莊人祥的說法也釐清了所謂「大陸疫苗」的說法，全然是綠營的誣指與抹紅。

國民黨也呼籲民進黨不要再刻意轉移焦點，無視大眾的需求與期待，我國缺乏疫苗、中央政府被動爭取皆是事實，作為執政黨卻一再消費疫情令人不齒。相信民眾並不愚昧，可以明辨疫苗之亂始於執政黨口號式的疫苗採購，民眾要的僅僅只是可以盡快施打到疫苗，請民進黨放下所有政治考量，非常時刻不要再惡意攻擊在野黨與地方政府，一再誤導大眾；應該將心思全數投入如何盡快取得安全、有效、充足的疫苗。

疫苗 國民黨 BNT 民進黨

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