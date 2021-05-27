對醫護「永恆的虧欠」 陳文茜籲當局勿政治利益掛帥

本土新冠肺炎疫情嚴峻，多間醫院爆出醫護人員確診消息，今日也有護理師穿戴防護衣替民眾篩檢時中暑昏倒，令人心疼。對此主持人陳文茜除了感謝所有的醫護人員，也疾呼政府以醫護安危為第一考量，而非政治利益掛帥。

疫情嚴重，指揮中心今日分配41萬劑的AZ疫苗，並坦言恐得等到今年八月才會有足夠疫苗，各地方政府也如火如荼的替醫護人員進行施打，然而要等到八月才有足夠疫苗的現實還是讓人不免擔憂。主持人陳文茜即在臉書上感性致謝所有的醫護人員，稱他們為「永恆的天使」，文末更呼籲有關當局盡快購買有高防護效率的莫德納疫苗，並強調「以醫護安危為第一考量，不是政治利益」。

陳文茜感嘆醫護人員們在高壓的工作下，還須承擔賭上生命的風險，「你們不是士兵，但你們要從容就義；你們不是高官，但他們的錯誤，你們要承擔第一線的風險」。陳文茜並將醫護人員們比喻為「永恆的天使」，但這個稱號此時看來似乎太過沉重，除了謝謝這些醫護人員以及他們的家庭，並表示「這個國家及輕忽防疫的人民對不起你們」。

不少網友紛紛留言感謝醫護們的無私奉獻，也有醫護對陳文茜的這篇文章為之動容，另有不少人藉此呼籲「病毒不分顏色，醫護人員救人也不會分顏色，請這些政治人物目標一致共同防疫」，希望當局以醫護人員們的安危為第一考量，疫苗優先。