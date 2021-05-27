2.2萬AZ疫苗 北巿：一半專責醫院、一半造冊施打
台北市長柯文哲今天宣布，中央分配給北市2萬2000劑AZ疫苗，一半要給專責醫院，以直接照顧病患的醫護優先施打，估計提高接種率為60%；另一半，交由衛生局造冊施打。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，中央分配給北市2萬2000劑AZ疫苗，他的目標是，其中1萬1000劑是要用到新冠肺炎的專責醫院，目前這些醫院有打疫苗的接種率是33%，其實發1萬1000劑下去也只有提升接種率為60%，且今天開始施打。
柯文哲說，有通知各醫療院所的負責人表示，現在疫苗發1萬1000劑下去，不可能整間醫院的醫護人員全部打，因為全部打的話，大概還差約1萬多劑，所以現在只能要求防疫專責病房的醫護人員先打，旁邊沒有直接照顧的人，還是沒有辦法打到，由醫院自行調整，把要直接照顧的那一圈（醫護），先打完再講，至於周邊也沒辦法。
柯文哲指出，剩下1萬1000劑，則交由衛生局直接管制，先造冊再依照名單一批一批打；對象包含集中檢疫所工作人員、專責防疫旅館工作人員、警消等，接下來則依據大數據分析，哪個地方病例比較多，就優先打疫苗。
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