快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市獲配疫苗2800劑 林智堅：1900名醫護周末前施打

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅日前率先施打疫苗。聯合報系資料照片
新竹市長林智堅日前率先施打疫苗。聯合報系資料照片

新竹市政府今天起獲配疫苗2800劑，市長林智堅今天下午表示，已經安排各大醫院1900名第一線醫護施打，會盡快在周日以前施打完畢，其他900劑同樣安排防疫相關工作人員施打，包括基層診所醫護、警消同仁、民政同仁等。

林智堅下午透過直播說明疫情時，也特別拿出圖板說明新竹市連月來施打疫苗情形，他提到，自3月22日開放施打疫苗以來，後續足足7周，統計每周施打人數不到200人，當本月12日爆發新北蘆洲獅子會案，19日全國升級為三級警戒，5月中旬之後，短短2周內竹市疫苗施打人數直接暴增十倍成長至2千多人。

「疫情嚴峻緊張，施打疫苗的人也增加許多」，林智堅說，疫苗施打以來第8周、第9周都多達2千多人完成接種，目前累計5824人施打，現在許多人都希望盡快購買疫苗，但不應該成為政治口水，並提及2個月前，台灣成功進口疫苗，但AZ疫苗被少數有心人士誤導、標籤化，讓許多符合資格的醫護人員或民眾卻步，影響了防疫作戰。

他說，作為地方首長，他也不斷提醒大家施打疫苗的重要性，也在首日就率先施打，盼藉此呼籲有資格的民眾盡快施打，並說台灣的國際處境本就不易，政府排除萬難對外爭取疫苗，守護國人健康，希望大家都能齊心、腳步一致向國際發聲。

疫苗 AZ疫苗 新竹 林智堅

延伸閱讀

竹科台積電1員工確診 竹市匡列7人、4人採檢陰性

中央地方腳步一致 林智堅：購買疫苗不應成為政治口水

竹科將設社區篩檢站 6月初開放廠商預約篩檢

新竹市今天零確診 社區篩檢站上、下午都開放預約

相關新聞

高雄比新北多3千劑疫苗 柯文哲：不要挑撥離間

新一波AZ疫苗今天開打，對於新北疫情比高雄嚴重相當多，中央配發高雄的疫苗數量，卻比新北還多三千劑，對於媒體提問這個問題，...

COVAX疫苗配送恐跳票？陳時中：調配量必然成壓力

因印度新冠肺炎疫情嚴重，COVAX平台在印度疫苗廠被限制出口，對各國配送承諾恐跳票，指揮中心指揮官陳時中表示，因印度廠疫...

對醫護「永恆的虧欠」 陳文茜籲當局勿政治利益掛帥

本土新冠肺炎疫情嚴峻，多間醫院爆出醫護人員確診消息，今日也有護理師穿戴防護衣替民眾篩檢時中暑昏倒，令人心疼。對此主持人陳文茜除了感謝所有的醫護人員，也疾呼政府以醫護安危為第一考量，而非政治利益掛帥。

桃園分配1.8萬劑疫苗 議長邱奕勝建請鄭文燦爭取更多

桃園市獲中央疫情指揮中心分配1.8萬劑疫苗，明天將配送到機場、醫院和衛生所等地，市長鄭文燦表示已請相關單位造冊，盼3天時...

疫苗今開打 柯文哲：北市專責醫院醫護也僅打至6成

41萬劑AZ疫苗開打，台北市長柯文哲今天表示，目前北市兩萬兩千劑疫苗今天凌晨發下來，其中一萬一千會發給新冠肺炎的專責醫院...

屏東配發四千劑疫苗 潘孟安：明顯不足會持續爭取

新冠肺炎疫情攀升，屏東縣長潘孟安說，疫苗配發中央是根據各縣市感染情況，人口數、確診個案數分配，屏東縣分配4千劑，即起開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。