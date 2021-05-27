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竹市獲配疫苗2800劑 林智堅：1900名醫護周末前施打
新竹市政府今天起獲配疫苗2800劑，市長林智堅今天下午表示，已經安排各大醫院1900名第一線醫護施打，會盡快在周日以前施打完畢，其他900劑同樣安排防疫相關工作人員施打，包括基層診所醫護、警消同仁、民政同仁等。
林智堅下午透過直播說明疫情時，也特別拿出圖板說明新竹市連月來施打疫苗情形，他提到，自3月22日開放施打疫苗以來，後續足足7周，統計每周施打人數不到200人，當本月12日爆發新北蘆洲獅子會案，19日全國升級為三級警戒，5月中旬之後，短短2周內竹市疫苗施打人數直接暴增十倍成長至2千多人。
「疫情嚴峻緊張，施打疫苗的人也增加許多」，林智堅說，疫苗施打以來第8周、第9周都多達2千多人完成接種，目前累計5824人施打，現在許多人都希望盡快購買疫苗，但不應該成為政治口水，並提及2個月前，台灣成功進口疫苗，但AZ疫苗被少數有心人士誤導、標籤化，讓許多符合資格的醫護人員或民眾卻步，影響了防疫作戰。
他說，作為地方首長，他也不斷提醒大家施打疫苗的重要性，也在首日就率先施打，盼藉此呼籲有資格的民眾盡快施打，並說台灣的國際處境本就不易，政府排除萬難對外爭取疫苗，守護國人健康，希望大家都能齊心、腳步一致向國際發聲。
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