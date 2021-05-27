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上海復星代理輝瑞疫苗是中國製？莊人祥：是德國進口

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
衛福部疾管署副署長莊人祥。圖／行政院提供
衛福部疾管署副署長莊人祥。圖／行政院提供

針對疫苗問題，不少地方縣市首長表明有意採購上海復星醫藥集團代理的輝瑞BNT疫苗，引發BNT疫苗究竟是德國原裝還是大陸封裝的討論。對此，疫情指揮中心發言人莊人祥指出，不論是德國原廠進口或透過上海復星醫藥集團代理從德國進口，疫苗應該都是在德國產製。

莊人祥指出，輝瑞疫苗的中文名稱為「復必泰」，只是上海復星擁有在香港、台灣的代理權，「我們如果要買BNT疫苗，可能的管道就是跟BNT簽約從德國進口，或是透過上海復興的代理，也是從德國進口」。

莊人祥說，輝瑞疫苗應該都是在德國產製，不論任何疫苗要進入國內，無論是國產或進口疫苗，食藥署會進行各項檢驗把關，食藥署審核通過的疫苗民眾可以放心。

行政院發言人羅秉成則表示，採購疫苗最高原則就是保護國人身體健康，如果疫苗無法確保安全性、有效性，不能輕易為之，因此疫苗採購由中央統籌，並配合中央疫情指揮中心擬定施打策略，以符合公平性。

羅秉成並表示，中國疫苗，尤其是中國製造的疫苗，或者是他們的疫情，一直以來都有資訊不透明的問題存在。假如直接向中國購買疫苗，恐怕會有安全性、有效性，乃至於合法性的高度風險高疑慮存在。

對於中國有意供應我國疫苗，羅秉成說，大家對中國生產的疫苗有高度疑慮，在此情形下現在大家起鬨要向中國採購疫苗，此做法很容易會被統戰，與政治分化，不如請中國放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合台灣國民的期待，和國家的利益。

疫苗

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