「疫情擴散前你有想打疫苗？」 苦苓撂重話：馬後炮很容易

在國際走向科技防疫之際，台灣的疫苗接種率仍不見起色。而作家苦苓今（27）日在臉書PO文，指出一堆人在疫情爆發前夕都不想打疫苗，等現在爆發了，又開始怪政府。他也要大家捫心自問，要不是疫情擴散，真的會那麼急著想打疫苗嗎？「事後馬後炮很容易，但對緩解疫情有什麼幫助？」

苦苓文章指出，在這波本土疫情爆發之前，似乎沒有人罵政府疫苗買太少、接種速度慢，「還記得第一次打AZ疫苗的時候，連最需要的醫護人員也只有一成多願意施打嗎？」苦苓繼指，如果政府那時候就已經像大家「事後有先見之明」的進了幾千萬劑疫苗，現在恐怕會因為沒人打而都過期報廢了。

苦苓接著要大家捫心自問：「如果不是疫情突然擴散，你真的會那麼急著想打疫苗嗎？上一次AZ疫苗開放自費施打的時候，你甚至根本沒有起心動念吧？」他表示，疫苗不是衛生紙，不是有錢就能買得到，也不是放再久都不會壞掉。

苦苓也說重話：「事後放馬後炮很容易，編造各種陰謀論也很容易，但除了增加民眾的恐慌和憤恨，請問對整個社會有什麼好處？對緩解疫情又有什麼幫助？」他也舉出一名退休的老醫生曾說過：「這是史無前例的狀況，大家都盡力了」、「我不想責備任何人，我只有心存感激和慶幸」，苦苓希望社會別再仇恨對立，團結抗疫才是最重要的。

對此，底下網友紛紛表示：「國內有一特定族群，不管政府怎麼做都有意見，就是為反對而反對」、「真的很有感，去年疫情平穩大家就開始想東想西，要求開放觀光。現在破口了，開始怪政府，喊說要誰下台、誰不專業」、「一直以來指揮中心也希望大家打疫苗，不也是被罵到翻」、「疫情突然大爆，指揮中心壓力很大，請大家給他們加油」。

不過也有網友認為：「事前批評是陰謀論，事後批評是馬後炮，政府都不能被批評？比較可笑」、「原來苦苓也是林瑋豐的下線」、「如果政府沒有替人民解決問題的能力，那還要政府幹嘛？政府是擺在桌上的花瓶嗎？」對此也有人緩頰，現階段團結抗疫比政治口水戰更重要，希望台灣能一起度過難關。