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影／疫苗採購三原則 藍批：無能、卸責、沒苦民所苦
本土疫情爆發，民眾苦於沒有疫苗可打，地方政府向中央喊話開放自購疫苗，但指揮中心仍堅持由中央統籌。國民黨團今天表示，蔡英文總統不感謝地方自力救濟，反而懲罰汙衊他們，證明蔡英文無能、卸責、無法苦民所苦，並要蔡總統醒醒吧，嘉玲（加零）已經出嫁了。
為緩解民眾焦慮沒有疫苗，蔡英文總統昨強調疫苗採購3原則，包含由中央統籌採購、直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽購、外購和國產疫苗已購3000萬劑。國民黨團書記長鄭麗文說，原來指揮官陳時中採購疫苗最大障礙來自蔡英文的命令，完全看不到台灣的優勢，只看到蔡英文的卸責。
鄭麗文嘲諷，嘉玲在的時候好像一切都很美好，沒想到出嫁後，阿中答應的承諾都是空的，台灣防疫破滅，原本真心相信阿中的超前部署，換來的是缺疫苗、缺篩檢、缺病床，還有「缺德」。
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