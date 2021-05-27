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中央地方腳步一致 林智堅：購買疫苗不應成為政治口水

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅日前訪視長者施打疫苗情形。聯合報系資料照片
新竹市長林智堅日前訪視長者施打疫苗情形。聯合報系資料照片

連日來疫苗問題各界爭論不休。新竹市長林智堅今天中午在臉書發文，表示近來疫情變化，「當初批評疫苗不好的這群人，現在又改口批評說是疫苗不夠」，他認為，疫苗是專業公衛議題，不應成為政治口水，也成了防疫工作外的額外負擔。

新一批AZ疫苗今天啟動配發作業，新竹市將分配到2800劑疫苗，林智堅也說明，除安排醫護人員優先施打，也統籌協助防疫第一線警消、民政等，及早安排施打疫苗。

林智堅也發文提到，2個月前，CDC成功進口疫苗，遺憾少數有心人士誤導，冷嘲熱諷說AZ疫苗不好，讓很多符合資格的醫護人員或民眾卻步，大家不願意施打，影響防疫作戰，自己身為地方首長率先施打疫苗，也多次呼籲符合資格的民眾盡快施打。

「希望建構完整的防護網，讓生活回到正軌」，林智堅也無奈談到，最近因為疫情有了變化，大家了解施打疫苗的重要，當初批評疫苗不好的這群人，現在又改口批評說是疫苗不夠。他認為，購買疫苗是專業的公衛議題，不應成為政治口水。

林智堅表示，台灣的國際處境艱難，政府一定是排除萬難對外爭取疫苗，守護國人的健康。他也要呼籲大家，要做第一線人員的後盾。中央、地方腳步要一致，政府、人民要齊心，大家不分你我，一起向國際發聲，「台灣需要疫苗，國人需要健康」。

疫苗

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