新北醫護今搶打疫苗、北市還要再等1天？ 衛生局說話了

國內本土疫情嚴峻，醫護、民眾搶打疫苗，中央流行疫情指揮中心今開始將41萬劑AZ疫苗配發各地，最快應該在28日起開始施打，並以專責病房醫護優先接種，然而，新北市亞東醫院今早就開始施打，北市卻毫無動靜。

北市衛生局專委歐佳齡說，中央今一配發下來後，就會即刻讓負責專責病房的醫護進行施打，據了解，北市有部分院所需要的疫苗量較大，因此由中央直接配發，即刻施打，「有收治確診病患的醫護人員都持續在施打疫苗」，一拿到疫苗就會接著打。

歐佳齡說，目前北市醫院包含醫學中心，病床都是滿載情況，醫護人員也都忙著收治確診病患，因此除了中央直接分配的醫院，衛生局掌握的疫苗會優先給負責專責病房的醫護施打。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，26號中央才在包貨，今天才配發下來，目前還在了解北市有多少家醫院是由中央分配、多少家醫院由北市配發。