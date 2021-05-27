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嘉市疫苗再獲3000劑 將供消防人員接種

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市獲中央撥補3000劑AZ疫苗，今上午已運抵。圖為聖馬爾定醫院先前施打疫苗情形。記者林伯驊／翻攝
嘉義市獲中央撥補3000劑AZ疫苗，今上午已運抵。圖為聖馬爾定醫院先前施打疫苗情形。記者林伯驊／翻攝

嘉義市先前獲配AZ疫苗4700劑，不過目前市區四間專責醫院幾乎都已打到無庫存，僅聖馬爾定醫院截至昨天剩28劑，衛生局指出，中央此批41萬劑AZ疫苗撥給嘉市3000劑，今上午已送抵，會先給四大醫院的醫護，以及消防人員接種，保護第一線面對確診者的人。

金門、南投等縣市呼籲中央開放地方政府自購疫苗，嘉義市長黃敏惠指出「為了保護市民健康，每一個縣市首長都非常心急」，她認為如果可以購買疫苗，當然想買，但執行方法與細節都有很多需要考量，例如買不買得到？疫苗的品質好不好？還有市民的期待等等，都是需要考慮的。

衛生局指出，中央規畫41萬劑分兩階段撥補，首批配給嘉義市3000劑，第二階段約6月會配發，各縣市都在搶，而全嘉市執登的醫事人員約6600人，目前施打疫苗率約26%，希望疫苗愈多愈好。

衛生局強調，今上午送抵的3000劑疫苗，會先給嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院4間專責醫院，也會提供消防局，讓第一線執勤會載送病患的消防弟兄接種，分配比例會再研議。

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