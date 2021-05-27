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侯友宜：很多外國藥商跟新北接洽 資訊都有傳給中央

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今指出，這段時間有很多外國藥商跟新北接洽，他都把資訊給中央知道，但疫苗購買需要中央與地方共同攜手合作。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今指出，這段時間有很多外國藥商跟新北接洽，他都把資訊給中央知道，但疫苗購買需要中央與地方共同攜手合作。圖／新北新聞局提供

新一批41萬劑AZ疫苗今天啟動配發作業，新北市長侯友宜今指出，中央發配給新北市1.8萬劑的AZ疫苗，但還不夠1.4萬劑疫苗，另外這段時間有很多外國藥商跟新北接洽，他都把資訊給中央知道，但疫苗購買需要中央與地方共同攜手合作。

侯友宜說，中央配發的1.8萬劑都給新北醫護同仁第一線使用，但新北醫護有3.2萬人，1.4萬劑疫苗不夠，如果中央的疫苗夠的話，也可以考慮滿足雙北醫護第一線同仁的施打。

至於新北是否購買疫苗，侯友宜說，對於新北這個重災區來說，疫苗要快、要夠、更重要品質要好，「快、夠、好」才是地方跟中央共同攜手合作、面對解決疫苗的方式。

侯友宜表示，藥商的資訊他都隨時傳給中央讓中央參酌，希望能夠「快、夠、好」買到疫苗，這是解決現在困境的最重要關鍵。

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