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桃市獲配1萬8千劑疫苗 醫護、警消、衛環、機場人員周末開打

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市獲配1萬8000劑疫苗，醫護、警消、衛環、機場人員優先施打，預計週末開打。圖／市府提供
桃園市獲配1萬8000劑疫苗，醫護、警消、衛環、機場人員優先施打，預計週末開打。圖／市府提供

新一批41萬劑AZ疫苗今啟動配發作業，桃園市長鄭文燦指出，桃園市獲分配1萬8000劑，因數量有限，優先對象為醫護、警消、衛環、機場等第一類、第三類人員，預計週末開始施打。

鄭文燦今日在防疫會議表示，其中1萬劑將分配給11家責任醫院，以及聯新國際醫院機場站，針對第一類醫護、第三類防疫人員（含機場人員）優先施打，4月11日前打過第1劑的醫護也可施打第2劑，預計週末就開始施打。

另外8000劑分配至衛生所，由造冊的警察、消防、環保、衛生人員至指定衛生所施打。

鄭文燦表示，機場部分將由聯新國際醫院機場站負責，共分配到400劑，雖然昨已向中央反映機場人員有相當風險，未來這部分希望能參酌提高。

鄭文燦說，由於疫苗數量有限，必須用造冊方式讓第一線人員得到更好保護，今明兩天將完成造冊，預計週末開始施打。

疫苗

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