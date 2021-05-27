快訊

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市議會國民黨團：支持編預算以北市府名義買疫苗

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖為民眾接種疫苗示意圖。報系資料照
圖為民眾接種疫苗示意圖。報系資料照

疫情持續擴散，國民黨台北市議會黨團指出，連日確診人數及死亡人數不斷累積增加，防疫的量能已讓本市的醫療體系近乎崩壞，衛生醫療人員犧牲苦撐尚能維持運營。呼籲疫苗快買快打 ，快速解決疫情。

黨團指出，市長柯文哲26日表示，若這個狀況，要撐到八月，撐不下去，恐怕死傷慘重，台北市政府如果被逼到沒辦法，只好自謀生路。而衛生局長黃世傑也說，8月千萬劑疫苗緩不濟急應開放輝瑞BNT疫苗進口。

黨團書記長王欣儀表示，有鑒於國內外專家及市府團隊，皆建議且認同應儘速施打疫苗，方能有效解決目前疫情困境。

王欣儀說，議會黨團提出聯合質詢稿，支持以台北市政府名義購買包括輝瑞BNT、莫德納等，只要是得到WHO、美國FDA或歐盟EMA認證之疫苗，都不應因意識形態作祟而延誤採購時機，應以儘速到貨為原則進行採購，讓台北市民得以儘速施打。

王欣儀強調，只要是COVAX認可之疫苗相關的購買計劃提出，本黨黨團將全力支持相關預算支出，希能於最短時間內完成採購且全面施打，方能有效對於疫情進行控制。

疫苗

延伸閱讀

提升新冠肺炎疫苗全球普及率 專利強制授權是唯一解？

孫大千：民進黨採購疫苗是放羊的孩子 一次次呼攏人民

疫苗遲來 柯文哲：撐到8月恐死傷慘重

陳時中酸「他們在打的 我們不敢用」

相關新聞

公布第一階段AZ疫苗各縣市配送量？陳時中下午2時說明

我國透過COVAX分配第二批AZ疫苗41.04萬劑，共分兩階段配送。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，今啟動第一階...

提升新冠肺炎疫苗全球普及率 專利強制授權是唯一解？

台灣的新冠肺炎疫情在5月突然升溫，使得政府準備給民眾施打的AZ疫苗一下子變得供不應求。

陳時中酸「他們在打的 我們不敢用」

疫苗嚴重不足，南投等地方政府積極自購，大陸欲將其代理德國ＢＮＴ疫苗給予台灣。對此，指揮官陳時中回應，「他們（中國）沒在打...

41萬劑AZ疫苗兩階段配發 優先接種對象出爐

新一批41萬劑AZ疫苗今天啟動配發作業，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，第一階段共15萬劑，雙北地區以第1類...

千呼萬喚疫苗來了！ 新北醫護搶著打

指揮中心昨日晚間已陸續分配最新一批AZ疫苗到各地，不少醫院都已收到，其中新北最早傳出院內感染的亞東醫院，今日一早開放醫護...

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

「如果疫苗8月才到，會死傷慘重」、「台北市政府如果被逼到沒有辦法，那當然只好自謀生路」台北市長柯文哲昨天針對疫苗需求向中央喊話，話講得更直白，透露不排除自力救濟自購疫苗。北市府高層昨晚證實，市府正在不違法的前提下想辦法自購疫苗，「人命關天，第一線防疫人員和市民都等不了了，北市府會送出申請，屆時就看中央准不准」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。