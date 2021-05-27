北市議會國民黨團：支持編預算以北市府名義買疫苗

疫情持續擴散，國民黨台北市議會黨團指出，連日確診人數及死亡人數不斷累積增加，防疫的量能已讓本市的醫療體系近乎崩壞，衛生醫療人員犧牲苦撐尚能維持運營。呼籲疫苗快買快打 ，快速解決疫情。

黨團指出，市長柯文哲26日表示，若這個狀況，要撐到八月，撐不下去，恐怕死傷慘重，台北市政府如果被逼到沒辦法，只好自謀生路。而衛生局長黃世傑也說，8月千萬劑疫苗緩不濟急應開放輝瑞BNT疫苗進口。

黨團書記長王欣儀表示，有鑒於國內外專家及市府團隊，皆建議且認同應儘速施打疫苗，方能有效解決目前疫情困境。

王欣儀說，議會黨團提出聯合質詢稿，支持以台北市政府名義購買包括輝瑞BNT、莫德納等，只要是得到WHO、美國FDA或歐盟EMA認證之疫苗，都不應因意識形態作祟而延誤採購時機，應以儘速到貨為原則進行採購，讓台北市民得以儘速施打。

王欣儀強調，只要是COVAX認可之疫苗相關的購買計劃提出，本黨黨團將全力支持相關預算支出，希能於最短時間內完成採購且全面施打，方能有效對於疫情進行控制。