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8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

新北第一類至第三類防疫人員接種疫苗需5萬劑

中央社 / 新北26日電

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎防疫決戰3大指標是重症收治能量，疫苗施打的速度，與市民低度活動。他期盼中央能多提供疫苗給醫護施打，也呼籲市民不要趴趴走。

市長侯友宜今天下午在記者會上，先分析新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新北最新疫情，包括確診者的年齡與性別分析樣貌，確診者年齡在40歲以上有79.2%，60歲以上更高達4成2，顯然，高齡者是必須照顧的重點對象之一。

侯友宜說，無症狀確診者有3成、輕症6成、重症1成。這些需要靠醫療能量照顧，也是保護市民的防疫3大關鍵指標之一。所以，提升新北重症的收治能量，將與中央並肩作戰，讓生病者獲得照顧。

衛生局長陳潤秋補充，雙北對重症照顧的醫療量能需求高，目前新北相當緊繃，已請北區傳染病防治醫療網，發揮區域聯防機制。目前新北專責醫院積極降載、清空病房、改專責病房，以收治重症患者。

侯友宜說，疫苗施打的速度也是決戰關鍵，希望中央與地方一起合作，能夠「購快、購足、購好」，儘速獲得足量高品質的疫苗，提供第一線防疫人員施打。

陳潤秋說，新北包括第一類至第三類防疫人員所要接種疫苗，共需5萬劑，如果中央有剩餘疫苗，非常歡迎提供給新北的醫護人員優先施打。

至於決戰關鍵的第3點，侯友宜仍呼籲市民少在戶外活動，市府會透過確診者足跡分布圖，大眾運輸的運量分析，除掌握熱區防疫範圍，也觀察到低度活動對防疫確實成效不錯，盼望有效控制疫情。

侯友宜以篩檢陽性率，確診個案數分析，目前新北疫情還在高峰。社區篩檢站持續運作，平均陽性率雖有微幅下降趨勢，但不能掉以輕心，需要持續觀察一段時間。如果大家都不出門趴趴走，就不需要到停止上班的管制階段，疫情若再飆高就要做好相關管制準備。

疫苗

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