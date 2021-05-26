8月大規模打國產疫苗？陳佩琪臉書提兩點突破盲腸....

何時大規模打疫苗？成為這一兩天熱門話題，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今也在臉書提出兩點，陳佩琪說，國產疫苗要到七月底、還是八月？ 台灣目前狀況可以等這麼久？另外，國產疫苗僅二期試驗，這些抗體真會抗新冠病毒？真有效對付病毒？ 陳說，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體， 哪天真的病毒進來，除無法殺死病毒外，抗體和抗原(病毒)結合成「抗原抗體複合體」在人體內亂竄，有想過會引發什麼後果？

陳佩琪說，若台灣大規模打做到二期的疫苗， 將變成一個最大的二期加三期的人體實驗場。陳佩琪說，她沒有要唱衰國產疫苗的意思，搞不好試驗下去會，變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之， 沒了健康， 股票漲再多也無福消受。

陳佩琪說，她同意學者說的，病毒進入社區後就回不去，特別是這種病毒很多是輕症感染、甚至是無症狀，加上有症狀前就有傳染力，這波走了，還會再有下一波，先生說是可以讓北市疫情不再大規模擴大， 但台灣是一日生活圈，若各地接連爆出疫情，相繼封鎖下去，人命和經濟都減損驚人，人民到最後不是染疫，就是等到有疫苗可打的那一刻。

陳佩琪也提到，她有次在臉書上問「總統打(疫苗)了沒？酸民罵到現在還不罷休」。但她今天仍提出兩點看法，陳說，第一， 國產疫苗要到七月底，還是八月？ 以台灣目前的狀況，可以等這麼久？

第二，疫苗只有二期試驗的結果，說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency？這些抗體真的會抗新冠病毒？你給我打什麼病毒的spike protein抗原，只要不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒？

陳佩琪說，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體， 哪天真的病毒進來，除無法殺死病毒外，抗體和抗原(病毒)結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？現在社區大爆發，此時再去申請三期試驗，除緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了， 因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳說，台灣若大規模打做到二期的疫苗， 台灣就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場(只是實驗組和對照組非 random的選擇) ， 陳說，她沒有要唱衰國產疫苗的意思，搞不好試驗下去會，變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之， 沒了健康， 股票漲再多也無福消受。