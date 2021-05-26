高市2萬劑疫苗28日到貨 陳其邁：3天內打完
針對疫苗施打，高雄市長陳其邁今天表示，購買疫苗應循中央管道，2萬劑疫苗28日會到貨，要求3天內施打完畢，包括警察同仁跟醫護人員等第一線防疫人員，都在首波施打對象中。
中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土案例。高雄市政府下午召開防疫會議，陳其邁會後主持記者會，說明確診者疫調及疫情最新動態。
在疫苗施打部分，陳其邁表示，2萬劑疫苗28日會到貨，要求3天內施打完畢，包括警察同仁跟醫護人員等第一線防疫人員，都在第一波施打對象中。若盡速打完，會盡速向中央申請補撥疫苗，讓市民能夠獲得更多疫苗施打。
至於市府對上海捐贈疫苗或自行採購疫苗看法，陳其邁強調要看效力跟安全性，面對疫情衝擊會加快審查流程，但上市牽涉不良反應等法律問題，應循中央管道申請。他也呼籲COVAX不應有太多干預，要以健康平等進行。
另外，關於屏東延伸的大寮家族群聚案，衛生局表示，現已確實掌握接觸者，在密切接觸者、高風險接觸者及接觸者的接觸者中，除6名已確診家族成員，PCR檢測都呈陰性，會依疫情調整，不排除擴大匡列，研判屬第二層傳染，未見第三層傳染症狀。
針對台南2確診者曾赴高雄，衛生局說明，案5456為30多歲男性服飾店業務送貨員，分別在17日至19日下午到高市12區多間服飾店送貨，從送貨單及監視畫面掌握相關足跡，匡列在未戴適當防護設備下面對面接觸者15人。
另一名台南確診個案5644，衛生局表示，清查後沒有發現高雄公共地區活動史。
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