審核疫苗有那麼簡單？女醫搬法條打臉林明溱：欺負南投人不懂法律

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師林靜儀今日在臉書貼出法條打臉林明溱，細數中央疫苗審核過程，痛批林明溱欺負民眾不懂法律。圖／聯合報系資料照片
醫師林靜儀今日在臉書貼出法條打臉林明溱，細數中央疫苗審核過程，痛批林明溱欺負民眾不懂法律。圖／聯合報系資料照片

本土疫情持續升溫，南投縣25日開出第一槍，縣長林明溱表示已和上海代理商「上海復星醫藥」接洽，欲購30萬劑輝瑞疫苗，更致函指揮中心，不惜舉債也要籌錢「救南投縣民」。對此，前立委、醫師林靜儀今（26）日則在臉書貼出法條打臉林明溱，細數中央疫苗審核過程，痛批林明溱欺負民眾不懂法律。

林靜儀指出，指揮中心副指揮官莊人祥昨日說道，南投縣至今未與中央聯繫，且上海復星並未申請藥證，應該先透過台灣藥廠送件。然而今天林明溱卻發公文要求「建請貴中心同意開放上海復星集團代理之疫苗⋯」，難道南投縣獨立於藥事法之外？南投縣政府要自己給疫苗藥證？ 南投縣衛生局要自己進行疫苗檢驗？南投縣政府要自己保證疫苗品質，一旦出現疫苗接種不良反應，要用南投縣政府預算予以補償？

林靜儀貼出《藥事法》第39條，內容明確規範「製造、輸入藥品，應將其成分、原料藥來源、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。」

此外，《藥事法》第74條也寫道「依據微生物學、免疫學學理製造之血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，非經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後，派員抽取樣品，經檢驗合格，並加貼查訖封緘，不得銷售。 」林靜儀表示，包括目前進口台灣的AZ，到未來可能要進來的莫德納，都經過這個程序，難道上海復星集團世界第一強，都不用申請、審核、檢驗？

林靜儀最後大酸，林明溱還當過立委，請問縣市可否違反《藥事法》自行購買疫苗？是你和你的衛生局長都不懂法律，還是欺負南投人不懂法律？還是你們其實是藥廠代表？

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