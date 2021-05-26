41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘 27日配送15萬劑

新冠肺炎疫情嚴峻掀起疫苗荒，衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚完成約41萬劑的AZ疫苗檢驗封緘，明天起將由疾病管制署配發首批15萬劑給各地，供一線醫護防疫人員使用。

檢驗封緘是確保疫苗品質的重要程序，衛福部食藥署研究檢驗組組長王德原今天接受媒體電話聯訪表示，日前抵台的41.04萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，扣除600劑留樣，其餘40.98萬劑疫苗，今天傍晚5時已完成檢驗封緘。

王德原說明，食藥署完成檢驗後會核發封緘證明書，之後在疫苗外包裝上貼上藥物檢查證，完成檢驗封緘作業，後續將由疾管署進行理貨與配貨事宜。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，明天將配送出15萬劑給全台各地，供第一線醫護與防疫相關人員優先接種，雙北疫情嚴重地區是重點區域。

另莫德納（Moderna）疫苗的測試標準品日前也抵台，王德原表示，測試標準品在檢驗過程中會用到，但不清楚莫德納疫苗何時會正式抵台。